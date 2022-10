Horoskop na tento týden: Tygři nejsou ve své kůži, Kohouti jsou úspěšní

Co čeká jednotlivá znamení na podzim? Podívejte se na video:

Podzimní dny jsou plodné a plné radosti. I když patříte k milovníkům léta a sluníčka, nemůžete si na nic stěžovat. Z profesního hlediska se zdokonalujete a nadřízený je s vámi nadmíru spokojený. Do toho pomáháte kolegům a na pracovišti udržujete dobrou náladu. V rodinném kruhu vládne příjemná atmosféra a s příbuznými si rozumíte. Nezapomínáte ani na své kamarády. Klidně si s nimi vyjděte na skleničku!

V říjnu jste byli pohotoví, profesně úspěšní a bystří. Už na začátku nového měsíce pochopíte, že dojde k jistému zpomalení, a také budete podráždění. Za žádnou cenu se nežeňte do ničeho neznámého a nepodnikejte velké změny. Později by se vám nelíbily a hodně byste svých kroků litovali. Více se soustřeďte na pracovní povinnosti, díky tomu se vyhnete zbytečným problémům a hloupým komplikacím.

Milí Tygři, procházíte nepříjemným obdobím. Ani náhodou se necítíte ve svojí kůži. Jste rozladění, náladoví a není s vámi k vydržení. Občas míváte i lepší chvilky, ale poté se uzavřete do sebe. Tento týden budete bojovat sami se sebou a nic vám nebude dost dobré. Nepochopení vás čeká v profesní i rodinné oblasti, a proto se připravte na kritiku. Ta však bude oprávněná, na vše se tedy lépe soustřeďte.

Tento týden budete velmi spokojení a přepadne vás touha pomáhat ostatním. Ať už se objevíte kdekoliv, každému podáte pomocnou ruku. Díky tomu budete mít hřejivý pocit u srdíčka a úsměv na tváři. Nyní byste neměli sedět jen tak doma! Jste-li stále svobodní, vyrazte do společnosti a seznamujte se. Krásné chvíle zažijete i svými příbuznými, především pak nejmenšími členy rodiny. Užívejte si to!

Pokud se vám líbí někdo, kdo je na první pohled nedostupný, flirtujte opatrně. Teď nemáte štěstí v lásce a mohli byste se spálit. Rozhodně netlačte při sbližování na pilu! Popravdě řečeno se k vám protistrana vůbec nehodí a měli byste jít o dům dál. V práci buďte pohotoví a při plnění úkolů vsaďte na svědomitost a pečlivost. Ono se to na první pohled nezdá, ale mohli byste nasekat spoustu zbytečných chyb.

Vcházíte do měsíce, v němž toho hodně dokážete. Nicméně se musíte naučit odpočívat a také se trošku bavit. Pro samou práci nemáte čas na rodinu ani kamarády, ale zatím si to neuvědomujete. I když je nadřízený spokojený s tím, jaké výkony odvádíte, pomalu se vyčerpáváte. Jakmile najdete rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, budete silnější a více toho vydržíte po psychické i fyzické stránce.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

První listopadové dny budou náročnější, ale již o víkendu v sobě najdete skrytou energii. Do nového měsíce vcházíte s optimistickou náladou a neschází vám ani sebevědomí. Tato kombinace vám přinese zisk, profesní úspěch i lásku. Po delší době se budete cítit nad věcí a plni síly. Pokud chcete dosáhnout na super úspěch, myslete na dostatek smysluplného odpočinku, protože díky němu se více zocelíte.

I když patříte k velkým optimistům, nyní se držíte s projevy dobré nálady zpátky. Máte dojem, že vám nikdo nerozumí a vaše názory nebere vážně. V posledních dnech jste profesně zdatní, ale nadřízený vám odmítá zvednout plat. Raději se o tom s ním nebavte a nechte to na pozdější dobu. Věnujte se sebevzdělání, hodně relaxujte a meditujte. Díky tomu budete silnější a zjistíte, jakou cestou se dát.

Do nového měsíce vstupujete s obrovským nadšením a nutnou dávkou vitality. Je pravda, že jste jedno z nejpracovitějších znamení, a proto dosáhnete na úspěch. Nadřízený k vám přijde s parádní nabídkou, díky níž si hodně polepšíte. Pokud neusnete na vavřínech, dostanete se opravdu vysoko a splníte si tajný sen. Tento týden se vrhněte na nákup vánočních dárků, protože budete mít štěstí na slevy.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Nezůstávejte na jednom místě a snažte se posunout kupředu. Nedělejte to však na sílu. Každý krok si dobře promyslete a nevrhejte se do ničeho po hlavě. Když toho bude na vás moc, dopřejte si relaxaci v podobě masáže anebo se prohřejte ve vířivce. Celkově se zklidněte, vzdělávejte se a nepouštějte se do zbytečných konfliktů, jinak byste se vyčerpali a přišli o poslední kousky drahocenné energie.