Horoskop na tento týden: Tygři překvapí skvělými výkony, Drakům hrozí výpověď

Jak se nám povede třetí týden v červenci? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 17. do 23. července 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, nový pracovní týden vám přinese spoustu zajímavých profesních šancí, takže nenechte nic náhodě a buďte na ně připraveni. Rozhodně neponocujte a vyhýbejte se alkoholu. Opravdu na sobě zamakejte, jinak byste toho mohli později litovat. Nezapomeňte na dostatek odpočinku a klidně vsaďte na změnu image, bude skvělá. Dokonce můžete vyhrát i v soutěži či na stírací los nebo obdržíte dar. Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Profesní úkoly budou občas nad vaše síly, ale nesmíte se z toho hroutit, jinak si zkazíte celý týden. A je přece léto, můžete si užívat jako nikdy. Dávejte si ale pozor na to, jak mluvíte s kolegy, kteří jsou na vás už trochu naštvaní. Vaše nápady nejsou dokonalé a neměli byste je stále prosazovat. Uklidněte se a táhněte za jeden provaz. Přece nemusíte být ve všem nejlepší, pracujte systematicky. Infarkt, autonehoda nebo otrava: Jak asi zemřete podle znamení zvěrokruhu 6 Jak umřeme, je ve hvězdách. A to doslova! Podle povahových rysů,…

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Zkraje týdne budete v práci pomalejší a nesoustředění. Naštěstí se to v druhé polovině zlomí a šéfa překvapíte skvělými výkony. Sdělíte mu nápady, díky nimž se vystřelíte na výsluní. Stále na sobě pracujte a nepodléhejte náladám, které vás občas přepadnou. Pokud si zachováte chladnou hlavu a nadhled, dopídíte se k jasnému úspěchu. Když už chcete do něčeho investovat, zamiřte do knihkupectví. Zlatokopky podle zvěrokruhu: Ženám v těchto znameních jde často jen o peníze 8 Každé znamení má k penězům jiný vztah, pro některé jmění nic…

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Stojíte nohama pevně na zemi, a to se vám vyplatí. Procházíte měsícem, který vám přinese značné benefity. Stále na sobě tvrdě makejte, protože vám šéf nabídne spolupráci, která se neodmítá. Teď můžete i něco vyhrát a finančně si přilepšit. V rodinném kruhu vládne pohodová atmosféra, proto je ideální čas na malou dovolenou, kterou byste měli strávit rozhodně někde u vody. Bez toho nebudete spokojení. Tchyně podle zvěrokruhu: Manipulátorka, puntičkářka, chaotik Čeká vás seznámení s budoucí tchyní a zajímalo by vás, co od ní…

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, vcházíte do problematického pracovního týdne. Opravdu si dávejte pozor na to, jak se vyjadřujete a komunikujete s kolegy. Přestaňte prosazovat svoje názory způsobem, který je nevhodný. I nadřízený má dojem, že to přeháníte, a na konci týdne by mohlo dojít k větším nepříjemnostem. Jestliže svůj přístup nezměníte, dočkáte se i výpovědi. Do ničeho neinvestujte a držte se celkově při zemi. Jak vás změní skutečná láska? Tohle s vámi udělá podle vašeho znamení! Láska je nejmocnější síla, která vás pohltí do té míry, že promění…

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Jste sami sebou, a proto profesně vzkvétáte. Tento týden se vám naskytne atraktivní pracovní nabídka, proto o ni usilujte. Možná si najdete dlouhodobý přivýdělek nebo změníte zaměstnání. Ať už se stane cokoliv, bude to prospěšné. Teď není od věci malinko zariskovat, protože je vám přáno. V kolektivu vládne pohodová nálada a nadřízený lituje, že vám v poslední době nevěřil. Možná se vám dokonce omluví. Největší smolaři v lásce podle zvěrokruhu: Tato znamení nikdo nechce Každé znamení má nějaký ten škraloup. Vztah s některými z nich je ale…

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Vaše energie je na vzestupu, což je báječná zpráva. Máte jedinečnou šanci uspět a zviditelnit se před šéfem. Je ideální období pro vzdělávání se a poznávání nových míst i lidí. Nadřízený do vás vkládá velké naděje, proto na sobě pracujte a nepolevujte. V kolektivu zavládne příjemná atmosféra a sblížíte se i s kolegy, kteří vám nebyli po chuti. Vše chce klid a pevné nervy, protože nic není zadarmo. Choroby podle znamení zvěrokruhu: Kdo má sklon k infarktu nebo depresi? To, v jakém měsíci jste se narodila, říká hodně nejen o vaší povaze,…

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Když si zachováte nadhled a nebudete se pouštět do věcí, které jsou nad vaše síly, uspějete. Dávejte si však pozor na rozpory na pracovišti. Přestaňte prosazovat svoje názory a komunikujte s kolegy. Pokud byste se toho nedrželi, nastaly by problémy s šéfem. Koncem týdne vyřešíte nemilou finanční situaci. Prodejte nepotřebné věci, protože na nich slušně utržíte. Relaxujte na koupališti a grilujte s přáteli. Největší potvory podle horoskopu: Tato znamení zvěrokruhu si držte dál od těla! 2 Určitě jste zažila, že vám vrazila nůž do zad kamarádka, od které…

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, profesní stránka vás pozlobí. I když jste aktivní a nebojíte se plnění náročných úkolů, vše se pokazí. Na vině bude dominantní chování a nadřazování se nad kolegy. Situace bude neúnosná a koncem týdne to slíznete i od šéfa. Přestaňte s tím a vraťte se do starých kolejí. Byla by velká škoda pokazit si vše, na čem jste tolik pracovali. Rovněž neutrácejte, protože se objeví nahodilé pohledávky. Proč je váš život nanic? Důvod, proč se cítíte mizerně, najdete ve svém znamení Astrologie nám může pomoci odpovědět na mnohé otázky týkající se…

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) V minulém pracovním týdnu jste si nevěřili a sžírala vás únava. S tím je teď konec a můžete se věnovat všem činnostem naplno. Bude vám přáno i v oblasti investování. Koncem týdne se vám naskytne možnost obchodu snů. I když půjde o náročnější proces, nevyhýbejte se mu. Časem na věci vyděláte. Když se naučíte spolupracovat s kolegy, vaše cesta za úspěchem se zkrátí o polovinu. Buďte týmoví hráči. Typ chlapa, se kterým byste na základě vašeho znamení neměla nikdy randit 10 Nezdá se vám, že seznamování je dnes stále těžší, přestože existuje…

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Čeká vás velmi vyčerpávající pracovní období, proto byste měli hodně odpočívat a vyhýbat se konfliktním situacím. Nadřízený vás zásobuje pracovními povinnostmi, které jsou nad vaše síly. Viditelně je toho na vás moc a bojíte se, že nic nezvládnete. Ani s kolegy se vám nechce komunikovat, což u vás není běžné. Především se vyhněte rozčilování a podceňování se. Prostě se musíte maximálně soustředit. Co si o vás opravdu myslí vaši přátelé? To prozradí vaše znamení zvěrokruhu Malé děti říkají věci napřímo. My dospělí ale z různých důvodů o řadě…