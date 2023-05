Horoskop na tento týden: Tygři řeší nefunkční vztahy, Psi jsou rozhození

Čeká vás seznámení s budoucí tchyní a zajímalo by vás, co od ní…

Milí Draci, o dokonalé fyzické a mentální formě nelze ani mluvit. Nejhorší na tom je, že již o víkendu se situace ještě přiostří. V práci se držte raději zpátky a nepředstavujte nadřízenému své bláznivé nápady. Nejsou ideální, dokonce byste se mohli setkat s výsměchem. Do ničeho se nikomu nepleťte a bude vám lépe. Dopřejte si wellness procedury, zajděte si do sauny a relaxujte s kamarády ve vířivce.

I když se snažíte zachovat klid a vyjít všem vstříc, nedopadne to dobře. V práci jste na pokraji sil, protože vás šéf nešetří. Pochopení nenajdete ani u kolegů, protože jsou rádi, že se některým povinnostem vyhnou. Konec týdne se ponese v duchu emočních výlevů a křiku. Sice to není váš styl, ale už nevíte, jak nadřízenému sdělit, že je toho na vás moc. Nebojte se, od víkendu budete vyrovnanější.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Od začátku týdne si dávejte pozor na svou pracovní výkonnost. Nejste tak dobří, jak si myslíte, a mohlo by se vám to vymstít. Rovněž se vyhněte nadměrnému stresu, protože na tom nebudete psychicky dobře. Mohlo by dojít ke zbytečným rozepřím. Pokud jste svobodní, o víkendu zbystřete. Narazíte totiž na člověka, který miluje společenský život, což je také vaše parketa. Na první pohled si padnete do oka.