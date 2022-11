Horoskop na tento týden: U Koz je tichá domácnost, Psi mají špatné období

Jak se nám povede druhý týden v listopadu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 7. do 13. listopadu 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Nový pracovní týden s sebou přinese jen samé super příležitosti. Díky aktivnímu přístupu si poradíte s každým úkolem a nadřízený bude jako u vytržení. Není divu, že si finančně i profesně polepšíte. Nejlepší na tom je, že vám energie ještě dlouho vydrží. Do toho jste lační po nových zkušenostech a znalostech. Pokud uvažujete o tom, že se přihlásíte do nějakého kurzu, určitě se dáte na správnou cestu. Co čeká jednotlivá znamení na podzim? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Momentálně nejste se svým životem spokojení a je to na vás znát. Z nějakého důvodu jste rozladění a nervózní, což vám neprospěje zejména v pracovní oblasti. Nadřízený je nespokojený a kolegové si na vás začínají stěžovat. Měli byste změnit přístup a naučit se týmové spolupráci. Ani doma to není příjemné a máte dojem, že se vám příbuzní míchají až moc do života. Nechcete se jim se vším svěřovat. Emocionální překážky podle horoskopu: Býci jsou urputní, Berani se urážejí 2 Každý jsme jiný. A podle toho se liší také naše schopnost vypořádávat…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Pracovní nadšení vám neschází, ale nedaří se vám uspět. Měli byste vědět, co od vás nadřízený požaduje. Momentálně chcete všechno rychle, což není možné. Přehlížíte spolupráci s kolegy a děláte si na svém písečku. Jenomže to není v některých profesích možné! Zaměřte se na relaxaci a nevnímejte lidi kolem sebe jako protivníky. Nikdy nevíte, kdy budete jejich pomoc potřebovat. Pak bude třeba pozdě. Nejromantičtější znamení zvěrokruhu: Patří k nim i váš vyvolený? Přemýšleli jste někdy, co říká zvěrokruh o vaší povaze, pokud jde o…

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, ukořistěte pro sebe klidný pracovní týden. Určitě se vám to podaří a získáte si respekt u šéfa i kolegů. Vaše myšlenky se ubírají správným směrem, tudíž se dočkáte velkých úspěchů. Do toho se vám daří i v rodinném kruhu a všichni příbuzní se na vás spoléhají. Každému podáte pomocnou ruku a nikoho nesoudíte. Na první pohled je vidět, že umíte hospodařit s penězi. Máte hodně našetřeno. Z čeho máte největší strach ve vztahu? Toto vašemu znamení nahání hrůzu Vztahy jsou někdy komplikované. Je zapotřebí vynaložit spoustu úsilí,…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Zamýšlíte se nad svým životem a nechápete, proč se vám moc nedaří. Nejhorší je to v pracovní oblasti, kde se nedokážete na plnění povinností dostatečně soustředit. Nadřízenému se vaše tempo zamlouvá, ale hodně chybujete. Raději se před šéfem neobhajujte a nepouštějte se s ním do křížku. Pravda je na jeho straně. Pokud byste chtěli ve svém životě něco změnit, není na to vhodná doba. Více relaxujte. Jak vás změní skutečná láska? Tohle s vámi udělá podle vašeho znamení! Láska je nejmocnější síla, která vás pohltí do té míry, že promění…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Ať už se pustíte do jakékoliv činnosti, tak ji zdárně dokončíte. Není důvod k obavám! Profesní stránka je prostě špičková, a to především díky vaší pečlivosti a odhodlání. Na druhou stranu si však dávejte pozor na problémy spojené se zdravím. Během listopadu máte tendence přeceňovat svoje síly. Vyhýbejte se zbrklosti! V rodinném kruhu panuje nepohoda, a proto byste měli udělat krok ke zlepšení. Jak dlouho trvá, než odpustíte? Kdo ze zvěrokruhu se vydrží dlouho zlobit? Odpustit a zapomenout je nutné k překonání nepříjemné minulosti.…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Nespouštějte oči z člověka, který po vás viditelně pokukuje. Na první pohled je vidět, že o vás stojí. Pokud byste svoji příležitost promeškali, mohl by vám uniknout. Nechte plynout věci jejich tempem, ale nebuďte laxní. V rodinném kruhu je veselo a se všemi si konečně rozumíte. K tomu jste činorodí a zvládáte hned několik aktivit najednou. Měli byste si osvojit relaxační sport, ten vás více posílí. Co dělá váš partner nejraději, když je sám doma? To prozradí jeho znamení 1 Trávit čas sám se sebou může být jednou z nejlepších věcí na světě.…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Jedna osůbka ve vaší blízkosti vám dělá naschvály a vůbec jí nerozumíte. Jedná se o člena rodiny, který s vámi stále v něčem nesouhlasí. Pokud to tak bude pokračovat dál, dojde na tichou domácnost. V práci máte také zmatek, nadřízený mění svoje nálady. Když už vám zadá náročný úkol, rozhodne se vám připravit jiný. Schází vám duševní energie, a proto jste hodně přetažení. Měli byste více odpočívat. Kterých šest znamení zvěrokruhu nejvíc nenávidí změny? Patříte mezi ně? Některým lidem změny nedělají dobře. Ať už je to změna zaměstnání,…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Listopadové dny pro vás budou náročné a měli byste se podle toho zařídit. V žádném případě se nepouštějte do konfliktů se šéfem, protože byste se stejně ničeho nedočkali. Máte dojem, že se mu nedokážete zavděčit, a to se snažíte ze všech sil. Není možné podléhat panice, raději se dejte dohromady a pracujte na sobě. Jakmile se vymaníte z područí špatné nálady, svět bude zase plný radosti a smíchu. Proč je váš život nanic? Důvod, proč se cítíte mizerně, najdete ve svém znamení Astrologie nám může pomoci odpovědět na mnohé otázky týkající se…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, máte před sebou úspěšný pracovní týden, v němž se vám podaří úplně všechno. Do noty vám hraje i skvělá fyzická a mentální kondice, jste odolní vůči akutním nemocem. Nadřízenému se zamlouvá váš přístup k práci, a proto jste v dobré náladě. To však neznamená, že byste byli jenom v pracovním nasazení. Mnoho času věnujete svým kamarádům a nejbližší rodině. Zatím všechno dokonale stíháte. Typ chlapa, se kterým byste na základě vašeho znamení neměla nikdy randit 8 Nezdá se vám, že seznamování je dnes stále těžší, přestože existuje…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Neprocházíte příjemným obdobím, v němž byste vynikli. Není vám přáno. Sice se snažíte ze všech sil, ale šéf má na všechno připomínky. Jste z toho rozladění a nevíte, co s tím. Neměli byste podléhat panice. Už v příštím týdnu se situace vytříbí a vám se vrátí vitalita i bystrost. Do té doby relaxujte, soustřeďte se na práci a nevymýšlejte nic riskantního. Přecenit svoje síly by byla velmi špatná volba. Co si o vás opravdu myslí vaši přátelé? To prozradí vaše znamení zvěrokruhu Malé děti říkají věci napřímo. My dospělí ale z různých důvodů o řadě…