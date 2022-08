Horoskop na tento týden: V čem se nám bude dařit, v čem musíme zpomalit?

Jak se nám povede na přelomu srpna a září? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 29. srpna do 4. září 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, nový pracovní týden vám přinese spoustu nečekaných událostí, které budou přímo báječné. Z profesního hlediska jste nad věcí a nebojíte se i zariskovat. Vaše horká hlava má naštěstí dovolenou, a proto si rozumíte s nadřízeným i kolegy. Konečně se dostáváte do mentální formy, díky čemuž budete velmi úspěšní. Pustíte se do tvrdé dřiny, která vám ve výsledku přinese jenom sladké plody.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Už nějakou dobu toužíte po romantické lásce, ale nemůžete najít vhodného protějška. Do konce týdne k vám bude opačné pohlaví velmi milé, nicméně vám nikdo nevyhoví. Nemusíte se bát, že zůstanete na ocet. Následující týden bude pro seznamování jako stvořený, a proto počítejte se super vyhlídkami. V práci vás to teď nebaví, protože pracujete jako diví a nadřízený vám nechce přidat. Vyčkejte, bude lépe!

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Aktuálně jste velmi sexy a opačné pohlaví na vás může oči nechat. Komunikace s nápadníky vám jde jako nikdy, ale bohužel se vám nikdo nelíbí natolik, abyste mu podlehli. Nejlepší bude dát si od seznamování pauzu. Poté budete vědět, jakého partnera byste si představovali. Soustřeďte se na práci a zdokonalujte se v každém detailu. Hned zkraje měsíce si dávejte pozor na zbytečné výdaje, raději šetřete.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Konec srpna se povede na jedničku, a proto byste z něho měli dostat maximum. Hned od začátku září se objeví potíže, s nimiž jste nepočítali. Za žádnou cenu však nepodléhejte špatné náladě, jinak sklouznete do deprese. Věřte, že se od dalšího týdne situace uklidní a věci se rozběhnou podle plánu. To ovšem neplatí pro profesní oblast, v níž se budete ještě nějakou dobu plácat. Jste totiž bez energie.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, vaše pracovní výkony jsou obdivuhodné a je vidět, že vás to v zaměstnání baví. Pokud máte dojem, že vás nadřízený kladně neohodnotí, jste na omylu. Sice to nebude hned tento týden, ale v průběhu měsíce. Počítejte tedy s povýšením, zvýšením platu či jinou lukrativní nabídkou. V rodinném kruhu vládne milá atmosféra, do toho jste všem po ruce a také dokážete příbuzným dokonale poradit.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Nenuťte se do činností, které vám nic neříkají, protože byste neuspěli. Začátek týdne bude plodný a úspěšný, ale jakmile se přehoupne do druhé poloviny, pocítíte značnou únavu. V zaměstnání budete podráždění a plnění úkolů se pro vás stane noční můrou. Dejte si velký pozor na to, jak budete komunikovat s kolegy, protože se s nimi můžete dostat do křížku. Naučte se odpočívat a nikam nepospíchejte.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Minulý měsíc byl vcelku úspěšný a moc rádi byste si tento trend zachovali. S nadřízeným komunikujete na jedničku a s plněním náročných úkolů nemáte problém. Nyní je vám po zdravotní stránce přáno, snad až na drobné kožní onemocnění. Doplňte tělu vitamin B a pobývejte na sluníčku, které vám dopřeje vitamin D. Nebuďte na sebe přísní a dopřejte si kapku relaxace v podobě návštěvy wellness centra.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Nadřízený na vás klade obrovské nároky a je jisté, že se budete potýkat s nervozitou. Šéf vám přihraje povinnosti, které měli mít na starosti vaši kolegové. Počítejte s tím, že se u jejich plnění pořádně zapotíte a přepadne vás únava. Na druhou stranu máte jedinečnou šanci ukázat, co ve vás vězí. Udržujte si nadhled a nepořizujte si věci, které vám nebudou k užitku a vlastně je teď ani nepotřebujete.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, poslední srpnové a počáteční zářijové dny budou plodné zejména z pracovního hlediska. A ruku na srdce, právě to jste potřebovaly. Pokud byste se totiž nevzchopily a nadále lenošily, dočkaly byste se i vyhazovu. Horší komunikace s kolegy vám nedá spát, ale snažíte se zachovat tvář. V domácnosti se nemůžete dohodnout s partnerem na věcech, které jsou maličkostmi. Nedojdete ani ke kompromisu.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Oproti minulému měsíci očekávejte zhoršení v práci. V srpnu jste byli pro nadřízeného celebrity, ale nyní to budete mít složitější. I když máte dostatek kreativních nápadů i energie, nestíháte a máte problémy s jejich uchopením. Nebojte se však velkých nepříjemností, jen potřebujete zpomalit a vše si dvakrát promyslet. V ostatních směrech života se vám bude naopak velice dařit a budete spokojení.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Vaše energie je stále skvělá. Ke konci srpna jste na vrcholu sil a nebude to jiné ani v září. Máte za sebou nelehké životní období a nutně potřebujete nabrat novou vitalitu. Neměli byste se nutit do činností, které vám nic neříkají. Prostě se odhodlejte k úspěchu a on se k vám dostaví. Především v pracovní oblasti zaznamenáte obrovské úspěchy. Neusínejte tedy na vavřínech a nadále se vzdělávejte.