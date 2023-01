Horoskop na tento týden: Vepře čeká chaos, Kohouti najdou motivaci

Jak se nám povede v prvním týdnu roku 2023? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 2. do 8. ledna 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Pracovní povinnosti plníte jako nikdy předtím. Zkraje roku dokážete nadřízenému, že jste pilní jako včeličky a s kariérním postupem to myslíte smrtelně vážně. Později si však dávejte pozor na povyšování. Vaše sebevědomí je nezdravé, rovněž byste měli brát ohledy na svoje spolupracovníky. Jakmile si svoje nedostatky uvědomíte, vyhnete se zbytečným problémům, které by vám všechno jen zkomplikovaly.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Procházíte plodným profesním obdobím a je vidět, že vás práce baví. Díky tomu si otevřete dveře k většímu úspěchu. V tomto mezičase jste aktivní a nebojíte se jít do všeho po hlavě. Do toho jste komunikativní a s kolegy vycházíte na jedničku. Uvědomte si však, že byste měli také odpočívat. O víkendu zpomalte a popřemýšlejte o tom, jak budete postupovat. Obloukem se vyhněte zbrklým rozhodnutím.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Do prvního pracovního týdne tohoto roku vstupujete s nadhledem. Moc dobře víte, co od něho chcete, a také se podle toho chováte. Ukořistěte pro sebe pevné nervy a rozumná rozhodnutí. Pokud na sobě ihned zapracujete, postoupíte na kariérním žebříčku velmi rychle. Nenechte nic náhodě a přisvojte si štěstí. Nadřízený je všímavý, proto máte obrovské šance. Jen si dejte pozor na komunikaci s kolegy.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, tento týden je pro vás bohužel trochu náročnější a výrazně se to nezlepší. O víkendu je úplněk ve vašem znamení, který vnese do vašeho života chaos. Najednou se začnete litovat a nebudete schopni správných rozhodnutí. V práci se pořádně zapotíte a připravíte si jen problémy. Řešíte-li dlouhodobé resty, zaměřte se na ně. Jakmile je dáte do pořádku, budete to mít s šéfem snadnější.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Momentálně patříte k nejúspěšnějším znamením a opravdu jste nad věcí. Pracovní povinnosti plníte s lehkostí a jste všude tam, kde je vás potřeba. Je skvělé, že pomáháte nejen svým kolegům, ale také kamarádovi v nouzi. Začátek roku není pro vašeho přítele jednoduchý a jste mu velkou oporou. Pokud si tento standard zachováte, očekávejte senzační úspěchy v pracovní i osobní rovině. Jen nesmíte polevit.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Počáteční radost z plnění profesních povinností se postupně vytratí. Máte dojem, že úkoly plníte svědomitě, ale nadřízený má na to asi jiný názor. Ke konci týdne začnete být nervózní, protože nevíte, kde chybujete. Během víkendu se tedy uvolněte a načerpejte energii v přírodě. I když je venku mrazivé počasí, pohybu se nevyhýbejte. Dávejte si však pozor na dýchací cesty, jsou totiž v největším ohrožení.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Do nového roku jste si dali spoustu předsevzetí, ale ne všechna se vám podaří realizovat. Měli byste se zamyslet nad tím, jaké máte priority. Pokud je to pracovní zviditelnění, tak se toho nebojte. Jenom nepočítejte s tím, že to přijde jako blesk z čistého nebe. Zkraje týdne se vám nepovede ideálně a za své místo na výsluní musíte zabojovat. Pro šéfa jsou totiž vaše nápady špatně realizovatelné.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, svět kolem vás je báječný a života si užíváte. Možná jiným způsobem, než jsou na to vaši blízcí zvyklí, ale jste spokojení. V hledáčku vás má i nadřízený, protože se mu líbí odvedená práce. Pokud neusnete na vavřínech a nebudete se nad nikoho povyšovat, dočkáte se povýšení i zvýšení platu. Lednové dny přejí profesnímu růstu a kariérnímu postupu. Navíc se pyšníte skvělou fyzickou kondicí!

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Rozhodly jste se, že zapracujete na své kariéře a také chcete uspět. Na tom by nebylo nic špatného, jenom si dávejte pozor na to, jaký způsob zviditelnění před šéfem zvolíte. Vždy buďte profesionální a ke kolegům se chovejte slušně. V opačném případě byste se ocitly na koberečku u šéfa a on vám pohrozil vyhazovem. V domácím kruhu vládne milá nálada, naplánujte si tedy relaxační pobyt na horách!

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Něco vám říká, že byste se měli profesně více snažit, protože uspějete. Máte pravdu! Pokud na sobě začnete skutečně pracovat a rozvíjet se, čeká vás kariérní postup. Nadřízený s vámi bude tento týden spokojený a vy najdete patřičnou motivaci. Obezřetnosti dbejte při podepisování nejrůznějších smluv a náročná rozhodování si nechte projít pořádně hlavou. Vymaňte se z područí stresu, jen vám to prospěje.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, máte-li v plánu obrovské profesní úspěchy, tak s nimi počítejte. Sice se jich dočkáte až ke konci ledna, ale už nyní na sobě musíte zapracovat. V pracovním kolektivu rozdáváte dobrou náladu a spolupracovníci se vámi inspirují. V domácím kruhu vládne skvělá nálada a se svými blízkými trávíte veškeré volné chvíle. Vymyslíte totiž víkendový program, kterým se zavděčíte úplně celé rodině.