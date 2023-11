Horoskop na tento týden: Vepři bojují s vysokými nároky, Opice nepřemýšlejí nad následky, Draci se vracejí do kondice

Momentálně si o sobě dost myslíte a dáváte to široko daleko najevo. Doma vám to prozatím nějak projde, ale v práci na vás není nikdo zvědavý. Nadřízený má vašeho vychloubání plné zuby, protože tomu vaše výkony neodpovídají. Ke všemu si můžete proti sobě poštvat i kolegy, s nimiž jste doposud vcelku spolupracovali. Největší problém budou finance. Investujete je do riskantních podniků a proděláte.

Profesní ambice jsou vysoké, ale nějak se vám nedaří dostat do správného tempa. Nadřízený je nespokojený a má o vaší výkonnosti jiné představy. Nedělejte si z toho těžkou hlavu a soustřeďte se. Nevyvolávejte kvůli tomu na pracovišti konflikty, jinak bude zle. Smiřte se s průměrnými výkony a věnujte se relaxačním aktivitám. Začas budete opět v kondici a všemu špatnému, co se teď děje, se jen zasmějete.

Vaše znamení prochází překrásným obdobím, které je nutné prožít se vším všudy. Ani náhodou nesmíte zanedbat pracovní oblast, jinak přijdete o velké zisky. Kdybyste se přihlásili do vzdělávacího kurzu, celkově byste se obohatili. Teď moc dobře víte, do čeho investovat. V rodinném kruhu vládne příjemná atmosféra a vy jste všem příbuzným po ruce. Vaši pomoc bezpochyby ocení a sblížíte se s nimi.

Práce vás nyní nebaví a cítíte se odstrčeně. Nadřízenému se ovšem nelíbí, že stagnujete, a vyžaduje po vás lepší výkonnost. Nedělejte si z toho legraci a zaberte, jinak budete mít problém. Také s kolegy si přestáváte rozumět a oni s vámi nechtějí spolupracovat. Nepodléhejte splínu a šetřete se. Na chvíli se vyvarujte adrenalinových sportů a také rekonstrukci domácnosti. Nedopadlo by to dobře.

Pokračování 9 / 12

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Milé Opice, do všeho se ženete po hlavě, ale nad následky nepřemýšlíte. Bohužel vám to nemyslí jako jindy a setkáte se s nespokojeností nadřízeného. Neberte to však příliš tragicky, jinak propadnete zbytečnému stresu. Nad plnění povinností se zkuste povznést a nebojte se ničeho zlého. Později se situace vytříbí, ale chce to čas. Kupte si něco pěkného na sebe, budete mít štěstí na výhodné cenové nabídky.