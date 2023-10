Horoskop na tento týden: Vepři se ponižují, Drakům naroste hřebínek, Kozy očekávají zlepšení

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Nový měsíc vám přinese více starostí, než byste si mohly představit. Na druhou stranu budete kreativní a jen tak se nevzdáte. Největší problém bude vaše bouřlivá povaha. Za žádných okolností se nesrovnávejte s kolegy a urovnejte si vše v hlavě. Pokud se budete věnovat vlastním potřebám, uděláte nejlépe. Nejdůležitější člověk jste jen vy a také byste na sobě měly pracovat. Co dělají jiní, vám může být jedno. Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, v práci budete nervózní, protože vám nepůjdou povinnosti od ruky. Na to je jediná rada, musíte se maximálně soustředit. Přestaňte se zabývat tím, jak postupují kolegové. Jistěže se jimi můžete inspirovat, ale nepapouškujte je. Přece jen máte vlastní rozum. Na partnera zbytečně nevyjíždějte. I on toho nese na svých bedrech mnoho. Rozhodně buďte jeho oporou a také on vás ve všem podpoří.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Vcházíte do měsíce, který bude zalitý sluncem. Již od začátku pracovního týdne poznáte, že na sobě musíte hodně makat, jinak nedosáhnete kýženého úspěchu. Na první pohled je vidět, že jste plní energie a nepotřebujete pomoc. Naopak budete inspirací pro své kolegy a již koncem období se zviditelníte. Nadřízený vám dá super šanci, kterou je nutné využít. Příležitost vám přinese výrazné benefity.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Nemá cenu stresovat se malichernostmi a hledat chyby tam, kde nejsou. Jakmile se dostanete do deprese, jen horko těžko se z ní vymaníte. Nebuďte protivní a snažte se o empatické chování, vždyť je vám blízké. Ani náhodou nevyvolávejte konflikty v kolektivu a přestaňte si na vše stěžovat. Jakmile si uvědomíte svoje kvality, můžete pomýšlet na nový vztah i profesní zviditelnění. Musíte se dát do boje.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Vaše profesní ambice míří vysoko a nadřízený má z toho velkou radost. Nemyslete si však, že půjde všechno pohodově. Již koncem týdne vám naroste hřebínek, což není ideální pro kolegiální vztahy. Pokud si chcete udržet dobrou reputaci, dbejte na zdravé sebevědomí. Vstřícné vystupování a profesionální přístup vás dovedou k úspěchu. V opačném případě se sladkým ovocem nepočítejte. Zamyslete se nad tím.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, jste nad věcí a moc dobře víte, co musíte pro profesní štěstí obětovat. Vaše myšlenky se ubírají správným směrem a je jasné, že vás nadřízený ocení. Tento týden je jen malou ochutnávkou toho, co perfektního vás čeká. Jenomže to není všechno. Pakliže něco zanedbáte, ničeho dechberoucího se nedočkáte. Nepochybujte o sobě a hodně na sobě zapracujte. Pak to vyjde a vy budete hvězda firmy.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Tento pracovní týden nebude pro vaše znamení procházkou růžovým sadem. Tak nějak se dočkáte nepochopení a bude vás to skutečně mrzet. I když patříte ke znamením, která jsou klidnější, nepodaří se vám zachovat chladnou hlavu. Zbytečné rozčilování je však tou největší chybou, kterou můžete udělat. Zatněte zuby a pusťte se do velké dřiny. Stejně vám nic jiného nezbývá a energie máte dostatek.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Pozastavovat se nad problémy jiných je zbytečné, raději se zaměřte na svoje potřeby. Neklesejte na mysli, že nemáte štěstí na adekvátního protějška. Aktuální známosti jsou jen povrchní, což vás opravdu mrzí. Již o víkendu poznáte určité zlepšení a budete se cítit uvolněně. Pokud to bude jen trochu možné, navštivte starší příbuzenstvo. Podzimní čas je pro tyto návštěvy jako stvořený, potěšíte je.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) V první polovině týdne se budete cítit unavené a nepotřebné. To se však záhy změní a začnete se dívat na všechno optimisticky. Díky tomu získáte nadhled a samozřejmě i lepší profesní šance. Nadřízený o vás určitě nepochybuje a můžete se těšit na příjemnou atmosféru v kolektivu. Mějte však oči na šťopkách, protože se objeví finanční problém, který je nutné řešit. Poté se vyhnete větším komplikacím.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, není nutné debatovat o všem možném. Pokud nepřestanete vnucovat kolegům svoje názory, bude to mít negativní dopad. Kariérní růst se velmi zpomalí, čehož si všimne nadřízený. Toto nebude dobré pro nikoho. Patříte k pracovitým znamením, ale měli byste spíše zpomalit a na nějaký čas se usadit do ústraní. Nebojte se, že vám uteče něco významného. Váš čas přijde a bude to přímo famózní.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) S novou známostí jste šťastní a věříte, že je pro vás osudová. Mějte se však na pozoru, ať na ní příliš nelpíte. Určitě by neuškodilo maličko zpomalit, protože vám nic neuteče a každý bude mít více času na své záliby a kamarády. V rodinném kruhu panuje docela milá nálada, proto o své blízké pečujte. Zejména trvalý partner může mít pocit, že mu nevěnujete většinu svého volného času a dost ho odbýváte.

Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Poslední dobou si vůbec nevěříte a zbytečně se ponižujete. Pracovní povinnosti sice zvládáte, ale stále si říkáte, že by to mohlo být lepší. Tento přístup vám nic dobrého nepřinese a nedočkáte se slibných výsledků. Naštěstí máte po svém boku kolegy, kteří vám dodají odvahu. Spolehnout se můžete i na svoje kamarády, kteří vás nenechají ve štychu. Inspirujte se a motivujte se k lepším výsledkům, jen tím získáte.