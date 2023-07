Horoskop na tento týden: Vepři si pohorší, Kozy ztrácejí nervy, Zajíci flirtují

Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

V červenci se vám v lásce příliš nedařilo a do cesty vám vstupovali jen nevhodní partneři. Bohužel ani v srpnu se toho moc nezmění, proto byste neměli s nalezením spřízněné duše počítat. Na druhou stranu dojde k profesnímu zlepšení, díky čemuž budete mít skvělou náladu. Pomalými krůčky se dopídíte k úspěchu, který byl pro vás ještě před pár týdny nepředstavitelný. Nechte věci plynout jejich tempem.

Z profesního hlediska se mějte na pozoru, protože nejste v ideálním rozpoložení. Snažte se zbavit náladovosti a buďte vyrovnaní. Kdybyste se dostali do rozepře s kolegy, nevyšli byste z ní jako vítězové. Opravdu si z toho nedělejte legraci, narušili byste průběh celého měsíce. S partnerem komunikujte jako se sobě rovným a nepovyšujte se na něho. I on má svá trápení a měli byste ho podpořit.

Milí Draci, připravte se na náročnější vstup do nového měsíce. V první polovině dostanete dost zabrat, proto s tím počítejte a obalte své nervy trpělivostí. Nejdříve vám to přijde normální, ale po pár dnech budete naštvaní. Začnete kolem sebe kopat jako malé děti a dost lidí si znepřátelíte. Neúspěch není nic příjemného, ale neměli byste osočovat ty, kteří vás mají rádi nebo vás podporují.

Z minulého měsíce si nesete nutnou dávku energie k dosažení profesního úspěchu. Ještě tento týden si nebudete moc věřit, ale pak se to zlomí. Pokud na sobě nepřestanete pracovat, vaše kariéra se rozjede jako šílená. I když vám toho šéf naloží hodně, nebudete se hroutit. Není divu, když vám jde práce od ruky a se vším si víte rady. Stresové situace zvládnete na jedničku, proto se ničeho nebojte.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Do plnění pracovních povinností se vrháte po hlavě a vše vám jde jako po másle. Dokonce stihnete pomoci pomalejším kolegům, kteří vaši ochotu ocení. Díky tomu zapůsobíte i na náročného šéfa, protože pozná, že jste týmoví hráči a neženete se jen za vlastním úspěchem. Pakliže chcete investovat do svého šatníku a vzhledu, udělejte to. Budete mít štěstí na super kousky a dobré nápady na změnu image.