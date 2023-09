Horoskop na tento týden: Vepřům se nedaří podle představ, Kohouti si můžou uškodit, Hadi jsou ve střehu

Jak se nám povede první týden v září? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 4. do 10. září 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Do všeho se pouštíte po hlavě a chcete být nejlepší, nicméně se vám to nedaří. Během prázdnin jste profesně vynikali, ale krasojízda nebude v září pokračovat. Měli byste si zvyknout na standardní výkony, protože nadřízeného uspokojí. Nesnažte se dosáhnout úspěchu za každou cenu, stejně by se vám to nepovedlo a jenom byste se ztrapnili. Zaměřte se na výchovu dětí a plánujte víkendový výlet.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, při seznamování si dejte pozor na to, komu dáte nakonec přednost. Přikláníte se totiž k protějškům, kteří se k vám nehodí. Není divu, že budete po krátkém čase naštvaní. Neklesejte však na mysli. Vysněnou lásku potkáte, ale až na konci měsíce. Do té doby se vzdělávejte a věnujte se kariérnímu růstu. V průběhu víkendu se vyhýbejte zbytečným nákupům. Zakoupené produkty prostě neupotřebíte.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) V práci vládne příjemná atmosféra, ale vy se přesto nedokážete na nic soustředit a jste zpomalení. Nic si z toho nedělejte, více odpočívejte a vyhněte se zbrklosti. V druhé polovině měsíce se dají věci do pohybu. Do té doby buďte pečliví a pro všechny případy se nepouštějte do nových projektů. Prohlubujte znalosti a dovednosti, najděte si nového koníčka a hojně se pohybujte ve společnosti zajímavých lidí.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) S plněním šéfových příkazů nemáte nejmenší potíže a dost se vám daří. Kariérní růst je v plném proudu a nebráníte se ani novým postupům. Během víkendu se zaměřte na sebevzdělání, cestování i sportovní zážitky. Většinu času strávíte ve společnosti milovaných dětí, s nimiž budete šťastní. V partnerském vztahu může dojít k rozepři, a proto se mějte na pozoru před zbytečnými emočními výkyvy.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Pracovní povinnosti vám jdou skvěle od ruky a neřešíte hlouposti. Dávejte si však pozor na nedorozumění, k němuž dojde zkraje týdne. Nakonec si se vším poradíte, ale pro jistotu se mějte před některými kolegy ve střehu. Soustřeďte se svůj vzhled a popřemýšlejte o menší změně image. Nejlepší na tom bude, že se vám tento krok oplatí. Setkáte se s pochvalou rodiny i přátel. Sebevědomí poletí nahoru.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, jste nad věcí a nebojíte se rizika. Nadřízený na vás ocení originalitu a klidné vystupování. V některých případech se vám bude rozvážnost hodit, obzvlášť pracujete-li v prostředí, kde je nutné komunikovat denně s lidmi. Dávejte si však pozor na závistivého kolegu, který vám hází klacky pod nohy. Rozhodně se mu nesvěřujte a sledujte jeho kroky. Do hádky s ním se však nepouštějte, nestojí vám za to.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) První dekáda září bude velmi povedená a můžete se těšit na spoustu příjemných chvil strávených s přáteli a rodinou. Dalo by se říci, že se vám daří ve všech směrech. Jste pohotoví a dokážete si se vším poradit. Díky tomu jste žádaní a sklízíte ovace u kolegů. Nadřízený je na vás pyšný, protože umíte navázat obchodní kontakt s partnery, kteří jsou problémoví. Na druhou stranu vás to může rychle vyčerpat.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Vaše znamení se může těšit na profesní úspěch, který však budou doprovázet nepříjemné situace. Na vině bude jeden kolega, který vám všechno závidí a je třeba si ho nevšímat. Jde mu o to, aby vás naštval a vy se chovali nepříčetně. Nedovolte mu to a získáte vítězství. Šéf vám nabídne lukrativní spolupráci a kolegovi zbudou oči pro pláč. To bude vaše největší výhra, proto buďte v mentální formě.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Tento pracovní týden se ponese v duchu nestíhání a únavy. Měli byste vědět, že nemá cenu si plánovat nic náročného ani nového. Pro všechny případy se věnujte jen restům a současným povinnostem. Do ničeho jiného se nepouštějte, jinak pohoříte. Pokud dodržíte klidový režim a budete se mentálně povzbuzovat, nestane se nic špatného. Nezapomeňte dodržovat dostatečný pitný režim a spánkovou hygienu.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Z profesního pohledu si můžete výrazně polepšit, protože se vám naskytne příležitost pro zviditelnění. Nadřízený s vámi do budoucnosti počítá, ale musíte se naučit týmové práci. Přece jen jste spíše samotáři a nenecháte si do ničeho mluvit. Bohužel si kvůli tomu můžete uškodit. Kolegové začnou mít pocit, že se nad ně povyšujete. Rovněž se vyhněte zbytečným finančním krokům a s někým znalým se poraďte.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Pracovní vypětí se vám stokrát vrátí. Minulý týden jste nezískávali atraktivní úkoly, ale to se nyní změní. Ukořistěte pro sebe nadhled a motivujte se k lepším výsledkům. Jedině tak dosáhnete absolutního úspěchu. Nadřízený má ve vás velkou víru, proto byste ho neměli zklamat. Nezapomeňte spolupracovat s kolegy, protože vám budou brzy užiteční a bezpochyby vás nepotopí a nebudou vám ani závidět.

Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Milí Vepři, nestýskejte si nad tím, že se vám nedaří podle tajných představ. Nemá to smysl. Ba naopak se motivujte k lepším výsledkům a věnujte se dobročinné činnosti. Uplatníte se ve službách, kde je potřeba empatie. Zjistíte, že na tom nejste zdaleka tak špatně, jak si namlouváte. Při komunikaci s kolegy buďte vstřícní a nestěžujte si jim, protože by to někteří z nich mohli použít proti vám.