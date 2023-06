Horoskop na tento týden: Vepřům se vrátí energie, Kozy si pohorší

Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

I když se před vámi objeví náročné překážky, bravurně je zvládnete. Bude to tím, že jste sebevědomí a nebojíte se věci řešit. Máte jedinečnou šanci zbavit se finančních obtíží, které vám dělaly vrásky. Narazíte-li na nějakou příležitost, tak se jí chopte. V práci si zasloužíte šéfův obdiv, proto vám může nabídnout atraktivní spolupráci nebo vám alespoň zvýší plat. Jen nesmíte usnout na vavřínech.

Nový pracovní týden nebude procházka růžovým sadem, protože nejste ve svojí kůži. Nelíbí se vám atmosféra v práci a kvůli tomu mohou vzniknout konflikty. Proto nenechte nic náhodě a neplýtvejte pozorností na negativní elementy, i když jsou všude. Jakmile se vám to podaří, zachráníte si profesní oblast i milostný vztah. Z práce přestanete chodit naštvaní a protějšek dobrou náladu okamžitě ocení.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Milí Tygři, začátek týdne bude ještě pohodový, ale pak se to začne kazit. Zničehonic vám začne docházet energie a budete se cítit pod psa. Vyčerpání a spánkový deficit dokážou své. Za žádných okolností se nenechte nikým z kolegů vyprovokovat, protože by vás to stálo pevné nervy. Zdraví máte jen jedno a nemá cenu hádat se s někým, kdo stejně nemíní ustoupit. Raději se bavte s přáteli a hodně lenošte.