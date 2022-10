Horoskop na tento týden: Zajíci by měli být opatrní, Draci ukončí vztah

Jak se nám povede v druhé polovině října? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 17. do 23. října 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Podzimní období je spojeno s velkým profesním úspěchem i láskou. Pokud máte dojem, že se vám ani v jednom nedaří, tak jste na omylu. Nadřízený je z vašich výkonů nadšený a kolegové vám začínají vaše nápady a podněty závidět. V rodinném kruhu to sice malinko vře, ale nejde o nic významného. Jakmile přestanete neurvale prosazovat svoje názory, tak se situace vytříbí. Nedělejte nic na vlastní pěst. Co čeká jednotlivá znamení na podzim? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, prozatím máte dostatek energie na uskutečnění svých cílů, ale už o víkendu budete celkem unavení. Pokud to bude jen trochu možné, dejte si všechny věci do pořádku, protože v dalším období nepůjde nic hladce. Rovněž se dejte na dráhu šetření a zkontrolujte si zaplacení pohledávek. Je totiž možné, že jste na něco zapomněli. Nežeňte se tedy za vysokými cíli a hlavně hodně odpočívejte.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Tento týden bude naprosto báječný a plný lásky i porozumění. Ještě nedávno jste o sobě pochybovali, ale teď je všechno jinak. Momentálně vám všechno vychází a nebojíte se ani větších profesních výzev. V partnerském vztahu vám to klape, ale dejte si pozor na to, abyste věnovali protějšku dostatek času. Teď se pohybujete spíše v okruhu blízkých přátel a hodně pracujete. To byste mohli určitě změnit.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Profesní úspěch je pro vás momentálně hodně důležitý, a proto se na plnění povinností plně soustředíte. Bohužel se vám všechno nepodaří podle plánu, protože jste napjatí. Dejte si pozor na konflikty na pracovišti a náladovost. Kvůli tomu byste si mohli pohoršit a zastavit dosavadní pokrok. Milí Zajíci, při komunikaci s rodinou či trvalým partnerem buďte opatrní, mohli by vás totiž špatně pochopit.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Vztah s novým objevem se vyvíjí skvěle, ale ke konci týdne budete v rozpacích. I když mezi vámi panuje obrovská přitažlivost, na mnoha věcech se neshodnete. V každém případě byste měli zabrat a nebát se vztah ukončit. Je pravděpodobné, že vás bude protistrana přemlouvat, ale asi to nepomůže. Do nového svazku se vám určitě nechce a nemáte náladu ani na flirtování. Soustřeďte se výhradně na práci.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Pracovní vypětí je náročné a vy ho špatně zvládáte. Měli byste si uvědomit, že vztekem a případnými konflikty nic nevyřešíte. Pokud se dáte dohromady a zůstanete nestranní, vztahy na pracovišti se zlepší. V rodinném prostředí není dobrá atmosféra, ale neklesejte na mysli. Již o víkendu vám ledacos docvakne a budete mít lepší náladu. Nepropadejte panice a pusťte si do života více svobody a zábavy.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Ať už se chopíte jakékoliv pracovní příležitosti, dotáhnete ji snadno do konce. Také se pyšníte vysokým sebevědomím a nebojíte se vyjádřit svoje emoce. V tomto ohledu by mohl nastat v dalším období problém. Věříte si a někteří kolegové by vám mohli závidět. Raději si z nich nedělejte legrácky a ve všem jim pomozte. Týmová spolupráce je klíčová a nadřízenému se tak ukážete v tom nejlepším světle.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Nadřízený vás zásobuje velkým množstvím pracovních úkolů, čehož máte plné zuby. I když vám slíbí vyšší odměny, nebo dokonce zvýšení platu, jste unavení. I jiní kolegové toho mají plné zuby, a proto začnete spolupracovat. Týmová práce bude plodná a ušetříte si díky ní spoustu starostí. Doma se necítíte komfortně a vyhledáváte společnost přátel. O víkendu se dozvíte něco nepříjemného o partnerovi.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Druhá polovina října bude velmi plodná a příjemná. Až doposud jste brali všechno na lehkou váhu, ale nyní se změníte. Po pracovní stránce to nebylo ideální, nicméně se dáte dohromady. Nadřízený vás pokáral a vy si vezmete jeho připomínky k srdci. Opravdové zlepšení vás čeká až příští týden, ale ani v tomto období to nebude k zahození. Komunikujte s kolegy, kteří jsou teď na vás hodně naštvaní.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, v rodinném prostředí panuje spíše chaos a nepohoda. Říjnové dny nejsou spojeny s pochopením příbuzných ani trvalého partnera. Počítejte s tím, že si musíte vybojovat všechno sami a bez podpory! Na pracovišti sklízíte optimální úspěchy, ale na první pohled je vidět, že jste unavení. Udržujte se v optimistické náladě, jinak se dopídíte k depresi. Odpočinek je klíčem ke spokojenosti.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Pracovní povinnosti vám jdou od ruky a nadřízený s vámi v každém případě počítá. I když to sami nevidíte, jste aktivní a kolegové vám závidí. Pro všechny případy však zapracujte na komunikaci s nimi, protože se vám to bude hodit. Aspoň vám nebudou dělat schválnosti a začnou se od vás učit. Rovněž se vám daří také ve financích. Je vidět, že máte rozum v hrsti a nepodléháte zbytečným nákupům.