Horoskop na tento týden: Zajíci jsou na tom nejhůře, Hadům se podlomí kolena

Jak se nám povede v druhém týdnu roku 2023? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 9. do 15. ledna 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, můžete mít pocit, že vám jdou pracovní povinnosti od ruky, ale ne vše je pravdivé. Sice jste pohotové a nad věcí, ale komunikace s kolegy je mizerná. Nadřízený může mít dokonce pocit, že se nad ostatní povyšujete. Pokud si chcete udržet dobrou pověst, tak se na to zaměřte a učiňte patřičné změny. Byla by velká škoda pokazit si cestu za úspěchem jen kvůli nezdravému sebevědomí a pýše. Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) V tomto týdnu byste neměli polevit, jinak přijdete o životní šanci. Už zkraje roku vám někdo udělá nabídku, která se neodmítá. Teď se musíte snažit ze všech sil, protože vás chce nadřízený povýšit či zvednout plat. Štěstí stojí na vaší straně, proto to mějte na paměti. Plánujete-li prodej věcí přes bazar, tak to přehodnoťte. Narazili byste totiž na podvodníky, kteří by vás následně připravili o peníze.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Aktuálně držíte hned několik es v rukávu a hýříte aktivitou. Dokonce se vám daří i v týmové práci, kde se stáváte lídry. I když jste si zvykli pracovat spíše sami, s kolegy vám to funguje na jedničku. Věnujete-li manuální činnosti, bude se vám dařit přímo ukázkově. Je pravda, že nesouhlasíte se vším, co vám nadřízený přikáže, ale do hádky se s ním raději nepouštíte. Jen byste přišli o skvělé odměny.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Nutno říci, že neprocházíte zrovna špičkovým obdobím a jste na tom asi ze všech znamení nejhůře. Na vině je nedostatek sebevědomí, chuti do práce i snížená vitalita. Nebojte se však, že to bude trvat věčně. Pracovní povinnosti jsou pro vás náročné a většinou vám dá stopku nějaká hloupost, s níž si nevíte rady. Pokud budete kolegům pro smích, obrňte se trpělivostí, koncem ledna budete opět v kondici.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Všechno kolem vás sedí a hraje vám do karet. Pracovní stránka je růžová a vyhříváte se na výsluní. Zkraje týdne se dočkáte skvělé zprávy, díky níž se profesně posunete. Pokud se bojíte, že vám budou kolegové závidět, tak jste na omylu. Aktuálně jste pro ně velkou inspirací. V rodinném kruhu to není růžové, protože vás příbuzní nepodporují a partner se tváří stále kysele. Nedělejte si z něj legraci.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, následující dny budou dost náročné, ale vy si s nimi poradíte. Ať už se dostanete do jakékoli svízelné situace, nehádejte se. Stejně by to ničemu nepomohlo. Nadřízený není spokojený s vašimi výkony, což vám podlomí kolena. Patříte totiž k nejpečlivějším znamením a za odvedenou prací si stojíte. Smiřte se s tím, že je teď proti vám. Nemyslete si však, že to bude trvat dlouho, dáte mu na frak!

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Dost vás mrzí, že příbuzní vás neberou vážně a odsunují vás na druhou kolej. Váš názor pro ně není podstatný, což není správné. Neměli byste se uzavírat do sebe, tím nic nezískáte. Podporu najdete u svých přátel, kteří jsou pro vás vším. Finanční situace je velmi dobrá, proto si můžete pořídit věci, po nichž jste toužili. Momentálně moc dobře víte, kolik lze investovat, abyste nepřišli o rezervy.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) I když vás občas přepadne divná nálada, nakonec se ze všeho dostanete. Je pravda, že se vám daří snad jen po pracovní stránce, ale i za to buďte vděčné. Momentálně vám totiž nesvědčí vztah s aktuální známostí, jen o tom ještě nevíte. Raději si od toho moc neslibujte, jinak byste na to, milé Kozy, doplatily. Teď se na vás totiž lepí ctitelé preferující jednorázové vztahy, tudíž se s tím budete muset smířit.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Momentálně věříte všemu, co děláte. Jistěže odvádíte skvělé pracovní výkony, ale hrabete si takzvaně na svém písečku. Milé Opice, to nedopadne dobře. Začněte se zajímat o celkové dění na pracovišti a chovejte se profesionálně. Pokud byste se nedaly na správnou cestu, nadřízený by to řešil různými způsoby. V dnešní době není ideální přijít o práci, tak se nad sebou pořádně zamyslete. Nebudete litovat.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Teď je vám velmi přáno zejména v profesní rovině, proto dosáhnete na vysněné mety. Klidně se můžete pustit do tvrdé dřiny, protože sklidíte ovoce úspěchu. Vaše nápady mají hlavu a patu, tudíž si u šéfa polepšíte. Do toho stíháte rozvíjet svoje aktuální schopnosti. V rodinném kruhu vládne dokonalá nálada a myslíte také na své potomky, s nimiž se učíte a snažíte se je nasměrovat na správnou cestu.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) V lednu budete patřit ke znamením, která zaznamenají ve svém životě velké úspěchy. Tento týden se ponese v duchu profesního zviditelnění a rodinného klidu. Jste skvěle naladěni a prahnete po změnách. Nic pro vás není nemožné, proto se nezaleknete velkých pracovních výzev ani zkrášlovacích procedur. Zajděte si ke kadeřníkovi a dopřejte si účes, který z vás udělá naprosté jedničky. Získáte i sebevědomí.