Horoskop na tento týden: Zajíci jsou nevrlí, Hadi si sáhnou na dno, Opicím nastane chaos

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Listopadové období vám velice vyhovuje a jste profesně zdatní. Dalo by se říci, že vám nic nepokazí plány, ale musíte se také přičinit. Naštěstí nic neberete na lehkou váhu a jste činorodí. Je naprosto jasné, že se dočkáte pochvaly nebo zvýšení platu. Navíc vás to táhne ke sportu, a proto se udržujete v dobré kondici. Pokud je před vámi náročná zkouška nebo žádáte o zajímavou práci, neúspěchu se nebojte. Jak se vyhnout podzimním chmurám? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 12 Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, ještě na začátku pracovního týdne se vám nebude chtít spolupracovat s kolegy a příkazy šéfa budete brát na lehkou váhu. Po pár dnech se však situace vytříbí a srovnáte si myšlenky v hlavě. Jakmile se vrátíte do starých kolejí a přestanete si na vše stěžovat, uspějete. Víkendové dny budou zalité sluncem a vy přijdete na to, že jste si v minulém období dělali jen samé zbytečné problémy. Největší dříči horoskopu: Kozorohové jsou kariéristi, Ryby se vyhýbají nudě

Pokračování 3 / 12 Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Tento měsíc je pro vás náročný zejména z hlediska výkonnosti a zvládání emocí. Ani nyní to pro vás nebude snadné, protože se vám nepodaří uplatnit své schopnosti a přijdete o spolupráci na skvělé pracovní nabídce. Je to tím, že jste unavení a povinnosti si neumíte správně rozvrhnout. Pokud se nedáte dohromady, ještě si pohoršíte. Do toho vás ovládají divné nálady a je to s nimi jako na houpačce. Infarkt, autonehoda nebo otrava: Jak asi zemřete podle znamení zvěrokruhu

Pokračování 4 / 12 Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Začátek pracovního týdne bude báječný a všechno vám půjde od ruky. Bohužel již od středy se na vás projeví vyšší míra vyčerpání a začnete být nevrlí. Od věci není si od povinností odpočinout a vyrazit si na wellness víkend. Peníze pro vás v tuto chvíli nejsou problém, a proto byste měli o této možnosti relaxace uvažovat. Utužte vztah s trvalým partnerem, protože se vám do něj vkrádá stereotyp. Tchyně podle zvěrokruhu: Manipulátorka, puntičkářka, chaotik

Pokračování 5 / 12 Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Od pátku budete moc dobře vědět, jak využít svou energii. Možná se vám to zdá nepodstatné, ale opak je pravdou. Až dosud jste své síly vkládali do aktivit, které byly naprosto nevhodné, a když se za tím ohlédnete, nic jste nedokázali. To se teď změní, v práci zlepšíte komunikaci s kolegy a přestanete oponovat šéfovi. Vše se v dobré obrátí a celkově se zklidníte, protože najdete to pravé. Jak vás změní skutečná láska? Tohle s vámi udělá podle vašeho znamení!

Pokračování 6 / 12 Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, náročnější profesní období vás dost vyčerpává, nicméně i motivuje. Pokud to budete brát jako zkoušku a velkou výzvu, podaří se vám uspět. Ono se to hezky píše, ale opravdu si sáhnete na dno. Buďte pečliví, trpěliví a nežeňte se do riskantních podniků. Víkend bude prostě báječný, proto se na něj můžete už od pondělí těšit. Vymyslete program pro celou rodinu a společně si ho užijte. Největší smolaři v lásce podle zvěrokruhu: Tato znamení nikdo nechce

Pokračování 7 / 12 Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Pokud jste měli pocit, že vám nejdou profesní záležitosti podle plánu, s tím je teď konec. Najednou se vám bude dařit tak, že se vám o tom ani nesnilo. Nadřízeného překvapíte nejen svými schopnostmi, ale také organizačními dovednostmi a kreativitou. Jestli chcete do něčeho investovat, půjde to jako po másle. Dokonce se můžete pustit do riskantnějších podniků. Sami uvidíte, že si splníte i dávné sny. Choroby podle znamení zvěrokruhu: Kdo má sklon k infarktu nebo depresi?

Pokračování 8 / 12 Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Zkraje pracovního týdne budete jako na trní, ale později si uvědomíte svoje nedostatky. Nadřízený pochopí, že se snažíte a o své místo na výsluní chcete bojovat. Pokud byste to neudělali, mohl by vám pohrozit vyhazovem. Zapracujte na vztahu s kolegy, protože si díky tomu polepšíte. Přestaňte na trvalého partnera žárlit, jinak vám dá košem. Usmiřování nebude vůbec jednoduché a dost se u něj zapotíte. Největší potvory podle horoskopu: Tato znamení zvěrokruhu si držte dál od těla!

Pokračování 9 / 12 Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Procházíte náročným pracovním i vztahovým obdobím. Tak nějak se vám nedaří uklidnit a zkoušíte svoje možnosti. Bohužel nesprávně. Nadřízený vás ke konci týdne překvapí náhlými změnami, které vám zkazí plány. Bohužel vás to zneklidní natolik, že se uzavřete do sebe a nastane chaos. O víkendu se dáte dohromady, i když vás bude jeden z příbuzných otravovat a neúnavně zásobovat prapodivnými řečmi. Proč je váš život nanic? Důvod, proč se cítíte mizerně, najdete ve svém znamení

Pokračování 10 / 12 Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Nadřízený vás nemile překvapí, ale vy se nenecháte vykolejit. Moc dobře víte, co si k němu můžete dovolit, a zavalíte ho precizně odvedenou prací. Máte pravdu. Jinak by to ani nešlo. V čerstvém vztahu buďte ve střehu. Dávejte si pozor na to, jak s protějškem komunikujete. Vaše připomínky se mu přestávají líbit a klidně se s vámi může rozejít. A věřte, že to by vás pekelně mrzelo a byli byste bez sebe. Typ chlapa, se kterým byste na základě vašeho znamení neměla nikdy randit

Pokračování 11 / 12 Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, jeden člen rodiny vás dlouhodobě štve a už nevíte, jak se mu zavděčit. Na konci týdne si toho přestanete všímat a uděláte za tím tečku. Nemusíte se bát, že to bude mít negativní dopad na váš vztah. Ba právě naopak se vyčistí vzduch. To samé udělejte i v práci a neberte šéfovy nálady vážně. Stejně se tím nic nevyřeší a jen vás to rozhodí při práci. Prostě se na všechno plně soustřeďte. Co si o vás opravdu myslí vaši přátelé? To prozradí vaše znamení zvěrokruhu

Pokračování 12 / 12 Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Vstup do nového pracovního týdne bude poklidný, protože budete mít dostatek energie odolávat nástrahám života. V profesní oblasti se nedočkáte zadostiučinění, nicméně se dokážete šéfovi postavit a své místo na výsluní si obhájíte. Na konci týdne vás přepadnou divné nálady a budete ve stresu. Nesmíte se depresi poddat, jinak si uškodíte. Odreagujte se u oblíbených koníčků a vyrazte si ven s přáteli. Tato znamení zemřou sama: Jste odsouzena ke smrti v ústraní?