Horoskop na tento týden: Zajíci nejsou ve své kůži, Kozy touží po samotě

Jak se nám povede poslední týden v listopadu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 28. listopadu do 4. prosince 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) V průběhu týdne budete mít spoustu energie a bude se vám opravdu dařit. Nadřízený nebude věřit vlastním očím. Momentálně máte ohromné ambice a nechcete se vzdát svého místečka na výsluní. A ruku na srdce, tímto tempem si získáte náklonnost šéfa i kolegů. Během víkendu se soustřeďte na kreativní činnosti a podporujte svou inspiraci. V tomto období se vám podaří udělat změny designu domácnosti.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Zamyslete se nad tím, jak se stravujete. Máte jen dvě možnosti. Buď se budete vesele přejídat, nebo začnete cvičit. A pamatujte na to, že se blíží svátky, které jsou spojené s mlsáním. A když nezačnete cvičit a neomezíte přísun sacharidů a tuků, můžete i dost přibrat. V práci se vám skutečně daří, ale plnění povinností vás docela nudí. Zatím to neřešte a dejte si záležet na výkonu i pečlivosti.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Je vám líto, že věci nejdou podle plánu. Kvůli tomu jste ve stresu a nechováte se správně. Dávejte si pozor na to, co vypustíte z úst. Mohli byste si zavařit. V práci to nebudete mít jednoduché, protože vám schází nápaditost i chuť věnovat se všemu novému. Nadřízenému se váš přístup nelíbí a je docela možné, že si vás pozve na kobereček. Milí Tygři, nepokoušejte jeho trpělivost a zapracujte na sobě.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, popravdě řečeno nejste ve své kůži a přípravu na vánoční období zvládáte jen s odřenýma ušima. Když si povinnosti zorganizujete, vše vám půjde lépe. Jenomže vy nechcete o nějaké pomoci nebo radách ani slyšet. Ani v práci to za nic nestojí. Nadřízený nabývá pocitu, že vás plnění úkolů nebaví a vlastně se jim vyhýbáte. Pokud se nedáte do kupy, přijdete o účast na lukrativním projektu.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Nadřízený je z vašich výkonů nadšený a s radostí vás sleduje. Je skvělé, že vás práce baví. Díky tomu se dostanete k lepším aktivitám a nebudete dělat nudné projekty. A ruku na srdce, vy jste ambiciózní a toužíte po úspěchu. Na druhou stranu jste však ochotni pomoci druhým, což je vidět nejen v pracovním prostředí. Momentálně jste pro své kolegy i příbuzné velkou inspirací, která je dechberoucí.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Nepozastavujte se nad divnou náladou svého partnera. Jedná se o chvilkové poblouznění, ale kdybyste je začali řešit, následovala by jen hádka. I když není atmosféra v rodině ideální, do Vánoc se vše zklidní. Neklesejte proto na mysli a věnujte se klasickým přípravám, které vám udělají radost. Rovněž se věnujte svým potomkům a tvořte s nimi vánoční výzdobu, adventní kalendář i drobnosti na stromeček.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Přelom listopadu a prosince nebude vůbec marný! Pokud jste měli obavy, že by se vám přestalo v následujícím měsíci profesně a finančně dařit, tak to rychle zavrhněte. Počítejte s nalezením velké lásky a udržením spokojenosti v trvalém vztahu. Zajímáte-li se o cestování, cizí jazyky nebo tvůrčí činnost, začněte se tomu věnovat. Již o víkendu k tomu budete mít nejlepší předpoklady a naplníte se tím.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Od přírody jste milovníci společnosti a nesmí vám nic uniknout. I když občas zatoužíte po samotě, teď tomu tak nebude. Právě naopak, chcete se dozvědět co nejvíce, proto se můžete přihlásit do zajímavého kurzu. Také vás to táhne za sportem, klidně si tedy domluvte víkend na horách. O peníze nemusíte mít starosti, protože vás bezpochyby čekají senzační vánoční odměny k výplatě. Tak se rozmazlujte.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, listopadové dny pro vás budou náročnější, protože se setkáte s nepochopením kolegů. Někteří z nich vás budou chtít sesadit z vaší pozice. Nevěnujte jim pozornost a tvrdě na sobě pracujte. Díky tomu zůstanete nad věcí a nebudete vnímat klepy. S nadřízeným si začnete od prosince rozumět, proto se mu s problémy prozatím nesvěřujte. Nakonec to pro vás dopadne dobře a dočkáte se úspěchu.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Díky píli, vytrvalosti a talentu dosáhnete ohromného úspěchu. I když máte dojem, že děláte nudnou práci, brzy se to změní. Nadřízený si všimne vašich kvalit a už brzy vás osloví. Pokud se bojíte, že vám budou kolegové závidět, jste na omylu. Jste pro ně velkou inspirací a ve vaší společnosti jsou rádi. V rodině vládne poklid a všem členům jste připraveni pomoci. Za to vám budou neskonale vděční.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Dalo by se říci, že se vám daří po všech stránkách a dostáváte se opět do kondice. Jednu chvíli to vypadalo, že se vám to nikdy nepodaří, ale dali jste se dohromady. Díky optimistickému přístupu a podpoře kamarádů jste na výsluní. A věřte, že to bude ještě mnohem lepší. Na pracovišti vládne příjemná atmosféra a v rodinném kruhu je veselo. Přípravy na nejkrásnější svátky v roce jsou v plném proudu.