Horoskop na tento týden: Zajíci si v práci pohorší, Psi se topí v úspěchu

Jak se nám povede druhý týden v říjnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 10. do 16. října 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Na pracovišti vládne nepříjemná nálada a vy jste z toho rozhození. Na první pohled je vidět, že se moc snažíte a toužíte po vyšším platu. Dávejte si však pozor na kolegy, kteří vám štěstí nepřejí. Jste horká hlava a dostanete se snadno do hádky. Pokud se vám podaří vyřešit problém v klidu, tak se k vám obrátí štěstí. Celkově se udržujte v kondici a ani v podzimních dnech nezapomínejte na pitný režim.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, vstup do nového měsíce nebyl nejšťastnější, ale věřte, že se to bude výrazně zlepšovat. Pozitivní změna se dostaví, ale nesmíte s ní počítat ze dne na den. Pro začátek byste se měli usmívat a nic nebrat vážně. Optimistický přístup je alfou omegou všeho. Jakmile budete mít dobrou náladu, naleznete i chuť do práce. Koncem týdne si vše uvědomíte a přístup k profesním povinnostem přehodnotíte.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Vaše kondice je naprosto úžasná a stále vyhledáváte nové zdroje vědomostí. Už koncem týdne vám nebude stačit pouhá četba knih a domácí vzdělávání. Najdete si seminář, který vás zcela pohltí. Také v profesní oblasti jste nepřehlédnutelní a píle vás dovede k jistému úspěchu. Nebuďte líní a pracujte na sobě, protože se vám to okamžitě vyplatí. Kupte si stírací los a pošimrejte vrtkavou štěstěnu.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Procházíte náročným obdobím, v němž se necítíte úplně dobře. Často podléháte prapodivným náladám, a proto si i profesně pohoršíte. Koncem týdne se nebudete ideálně soustředit a také komunikace s kolegy bude náročnější. Pokud neudržíte své nervy na uzdě, nebudete spokojení. Dávejte si na to pozor, protože máte skvěle rozjetou kariéru a byla by obrovská škoda si všechno tak náhle a hloupě pokazit.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, říjnové dny jsou jako stvořené pro lásku a kariérní postup. V obou oblastech se vám bude velmi dařit a vy hned pochopíte, že musíte chytit své šance za pačesy. Na pracovišti jste pohotoví a nadřízenému se dokážete ihned zavděčit. Pokud v tomto týdnu nepolevíte, ten další bude přímo báječný. Nemine vás spolupráce na lukrativním projektu ani zvýšení platu, proto buďte stále v kondici.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Jste od přírody puntičkáři a detailisté. Pokud se vám něco nelíbí, tak to ihned řeknete a nechodíte kolem horké kaše. Vaše profesní výkony jsou precizní, ale komunikace vázne. V pátek buďte ve střehu, protože byste mohli píchnout do vosího hnízda. Buďte empatičtí a nedávejte najevo jenom svoje potřeby. Toto platí pro pracovní i osobní oblast. Každé špatné rozhodnutí by vás opravdu poškodilo.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V podzimním období se vám nevyhýbá profesní ani milostné štěstíčko. Jste pozitivně naladění, díky čemuž si mnoho věcí usnadníte. Na druhou stranu si však dávejte pozor, abyste svými vtípky někoho nevědomky neurazili. Někteří kolegové jsou s vaším vystupováním nespokojení a je jen otázkou času, kdy se to donese šéfovi. Sice vám jde práce od ruky, ale v tomto ohledu raději zpomalte. Bude to lepší.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Problémy s jedním členem rodiny jste ustáli, ale i tak mezi vámi komunikace vázne. Ukořistěte pro sebe více času a vzdělávejte se, protože vás to uklidní. Navíc vám jde rychle všechno do hlavy, tudíž budete nad věcí. S příchodem víkendu se však budete cítit unavení a tělo zatouží po odpočinku. Také v práci to nebudete mít snadné, protože vás nadřízený zásobuje úkoly, které vás časově pohltí.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, nezahrávejte si s naštvaným nadřízeným, kterému se nelíbí váš profesní přístup. Pokud byste z toho měli legraci, potrestal by vás snížením platu či vyhazovem. Kolegům se nelíbí, že s nimi nespolupracujete a některé věci dělají za vás. Naštěstí si to koncem týdne uvědomíte a zvážíte svoje možnosti. Pozdější období bude o poznání plodnější, ale nemyslete si, že cokoliv dostanete zadarmo.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) S nadřízeným se snažíte vycházet, ale ke konci týdne to přestane fungovat. Sice patříte k nejlepším a nejspolehlivějším pracovníkům firmy, ale v poslední době je toho na vás skutečně moc. Šéf to dle vás přehání a ukládá vám zbytečně moc náročných povinností. V pátek budete vyčerpaní a zatoužíte po odpočinku a poklidně stráveném víkendu. Jenomže to se vám kvůli některým příbuzným bohužel nepodaří.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Nadcházející pracovní týden se ponese v duchu úspěchu a spokojenosti. I v minulém období se vám velmi dařilo, ale teď to bude mnohem přínosnější. Pokud se bojíte zhoršení anebo potíží na pracovišti, nemusíte mít obavy. Nadřízený vám plně důvěřuje a s kolegy udržujete profesionální kontakt. V rodinném kruhu vládne milá nálada a všichni příbuzní si vás aktuálně velmi považují. Nic víc si nemůžete přát!