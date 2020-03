Horoskop na únor: 2 znamení dostihnou dluhy a půjčky. Nehrozí to zrovna vám?

I když astronomické jaro začíná letos až 20. března, máme většinou s příchodem tohoto měsíce spojený konec zimy a nástup jarních dní. Co na vás letos čeká, jaký má horoskop vaše znamení na březen 2020?

Beran (21. 3. - 20. 4.) Práce a peníze Obvykle máte do práce ohromný drive, ale třetí měsíc roku vaše nadšení do akce poněkud mírní. Ani ve finanční sféře se situace nejeví o mnoho lepší. Důležitá rozhodnutí odložte na poslední dekádu. Rodina a vztahy Vaše nálady jsou proměnlivé jako aprílové počasí, což se odrazí na fungování celé domácnosti. Na jedné straně jste šťastní ve společnosti svých dětí, zároveň ve vás pořád hlodá pocit nespokojenosti. Zdraví a kondice Riziko úrazů a zánětů je v předjaří velmi vysoké. Nepřepínejte své limity a snažte se myslet pozitivně. Víc než jindy platí – dobrá nálada je polovina zdraví. Pomohou vám bylinky i správná výživa.

Býk (21. 4. - 21. 5.) Práce a peníze Nejperspektivnějšími dny pro kariéru jsou 17. až 19. březen. Do tohoto období vložte největší snahu. Dožeňte zameškané, věnujte se obchodním jednáním i cestování. Přinese to zaručeně kýžený výsledek. Rodina a vztahy Březen je pro rodinné klima jako hojivý balzám na duši. Jestliže jste řešili nějaké neshody, dojdete k finálnímu rozuzlení. Máte dar pochopit myšlení druhých a není vám zatěžko vyjít v lecčem vstříc. Zdraví a kondice Zdraví je jedinou kaňkou, která vám může udělat starosti. Dobrou zprávou je, že výsledek je čistě ve vaší režii. Ukočírujte rozbouřené chuťové buňky a nepřejídejte se – potom se budete cítit fit.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Práce a peníze Na pracovním poli jste v jednom kole. Do jistého úkolu jste se naplno ponořili, navíc máte silnou podporu kolegů i nadřízených. Okolo 15. března vás dokonce může obšťastnit náhoda hrající do karet. Rodina a vztahy V rodinném kruhu panuje důvěra a porozumění. Především na stranu dětí poputují nemalé finance, aby se měly jako v bavlnce. Těší vás jejich studijní úspěchy nebo se zhlédnete v jejich uměleckém hobby. Zdraví a kondice Kolísání nálad dokážete s trochou sebezapření ovládnout. Věřte, že sluneční manýry nepotrvají věčně. Vždy máte volbu, zda se rozčílit, nebo nad něčím mávnout rukou. Jde přece především o vaše zdraví.

Rak (22. 6. - 22. 7.) Práce a peníze Do 19. března půjde všechno jako po másle. Jste disciplinovaní, protože se chcete blýsknout před důležitou osobou. V poslední dekádě pozor na vznětlivost a netaktní jednání s obchodními partnery. Rodina a vztahy Atmosféra mezi příbuznými je hřejivá. Březen přeje rodinným sešlostem i veškerým aktivitám s kamarády. Využijte jejich dobré nálady a kousek si uždibněte pro sebe. Přivedou vás na veselejší myšlenky. Zdraví a kondice Nejslabšími oblastmi na těle jsou játra a žlučník. To napovídá, že byste se měli vyhnout těžké stravě. Jaro je cítit ve vzduchu, proto využijte jeho síly a pusťte se do očisty probouzejícího se organismu.

Lev (23. 7. - 22. 8.) Práce a peníze Hůř se soustředíte, což může v souvislosti s penězi přinášet ztráty. Dávejte větší pozor při zadávání příkazů a hlídejte své osobní věci. V závěru měsíce vás může dostat na mizinu marnotratná Venuše. Rodina a vztahy Jako celek nevypadá rodinné soužití špatně, ale mohou se vyskytnout témata, kvůli nimž hrozí konflikty. Kamenem úrazu jsou dluhy, případně rozdílné vnímání kariérních příležitostí. Rodina vás brzdí. Zdraví a kondice Slabší nervový systém nedovoluje pustit se do příležitostí, které před vámi leží. Myslete na své dobro a místo přepínání si dopřejte něco pro radost. Před spaním si vychutnejte šálek bylinkového čaje.

Panna (23. 8. - 22. 9.) Práce a peníze Pracujte na sobě! Všechno, co do své maličkosti v tomto měsíci investujete, přinese skvělé výsledky do budoucna. Studujte, cestujte, vyzkoušejte neplacenou stáž. Každá zkušenost je pro vás důležitá. Rodina a vztahy Pečujete o své zdraví a nezapomínáte ani na rodinu. Chcete pro všechny jenom to nejlepší, takže za zdravou stravu i potravinové doplňky utratíte nemalé finance. Pozor, ať nesklouznete k hypochondrii. Zdraví a kondice Čemu v březnu věnovat pozornost? Z vesmíru zní jednoznačná odpověď – střevům. Pročistěte organismus odvarem z prvních kopřiv, nebo zeměžluče, dopřejte si zelenou zeleninu a probiotické potraviny.

Váhy (23. 9. - 23. 10.) Práce a peníze Zkraje měsíce vás nadřízený kontroluje na každém kroku. Podezíráte ho z toho, že vám schválně hází klacky pod nohy. Od 4. se atmosféra zlomí ve váš prospěch. Ukážete mu, že nenajde lepšího pracanta. Rodina a vztahy Máte rádi harmonii, proto vás mrzí, že ji v rodině nedokážete rozproudit. Nejlepší období pro rozhovory s druhými nastává v polovině března. To vám blízcí opravdu naslouchají a dokážete se dohodnout. Zdraví a kondice Nejcitlivějším místem těla je vaše kůže. Může vás potrápit vyrážkou, která je reakcí na životosprávu a neutěšenou psychiku. Také úrazy se v březnu hojí hůř. Pečujte o jizvy, aby se rychleji uzdravily.

Štír (24. 10. - 22. 11.) Práce a peníze Jste v jednom kole a nevíte, co dřív. Mnoho plánů se navíc začne komplikovat. Nepanikařte a ty nejnáročnější úkoly přesuňte na druhou polovinu měsíce. To se vrátí vaše mentální síla i sebejistota. Rodina a vztahy Do 4. března prodiskutujte s rodinou důležité otázky. Od tohoto data se vám zdá, jako by vám příbuzní nerozuměli. Do půli března čelíte neshodám a nalezení kompromisu se jeví jako nereálná disciplína. Zdraví a kondice Oblast močových cest je nyní extrémně citlivá. Myslete na to při svých milostných výpadech a chraňte se před pohlavními nemocemi i prochladnutím. Preventivně zobejte brusinky a teple se oblékejte.

Střelec (23. 11. - 21. 12.) Práce a peníze Snažíte se fungovat na sto procent a s kolegy jste jedna ruka. Využijte dočasný zlom, kdy se k vám hrnou originální myšlenky a nikdo vás neruší. Do 15. března také vyřešte všechny důležité dokumenty. Rodina a vztahy Komunikace s jedním členem domácnosti vázne. Cítíte, že vám nedůvěřuje, proto vám neříká pravdu. Čím víc tlačíte na pilu, tím plaššího přístupu docílíte. Počkejte na závěr měsíce, ten slibuje obrat. Zdraví a kondice Někdy vám dělá problém stát nohama pevně na zemi. Cítíte se takříkajíc slabí v kramflecích. Kvůli tomu nemusíte propadat špatné náladě. Dopřejte tělu odpočinek. Organismus nejlépe ví, co po vás žádá.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) Práce a peníze Šéfové jsou na konci března vztahovační a špatně si vyloží vaše slova i chování. Předvídejte, co se může stát, protože si tím zachráníte teplou židli. Jste bystří, což vám kolegové mohou jen závidět. Rodina a vztahy S rodinou si vychutnáváte každý společný okamžik a snažíte se vymyslet originální program. Mnohdy si začnete pohrávat s vidinou jarní nebo letní dovolené. Veselá nálada vydrží až do poslední dekády. Zdraví a kondice Vytáhli jste si šťastnou kartu zaručující pevné zdraví. Organismus je odolný proti vnějším vlivům, velkou pomocí je i pozitivní myšlení. Využijte sílu jarní přírody a upevněte svou imunitu ještě víc.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Práce a peníze Nápady si zapisujte do šuplíku a s jejich šířením do okolí počkejte na výhodnější období. Od 16. se ledové klima prolomí a snaha opět padne na úrodnou půdu. Věřte, že v kariéře není nic ztraceno. Rodina a vztahy Příbuzní si z vás udělali zpovědní vrbu a vrchního rádce. Na jednu stranu vás to těší, ale brzy si připadáte přetížení. Než nahromaděné emoce bouchnou, v klidu blízkým vysvětlete, že máte svého dost. Zdraví a kondice Pohybový aparát je po zimě ztuhlý a potřebuje se dostat zpátky do kondice. Prohřejte tělo v sauně, nechte se protáhnout při masáži a pomalu začněte s každodenním pohybem, který nepřetěžuje klouby.