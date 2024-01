Horoskop na únor 2024: Panny, uberte na pracovním tempu. Váhy, máte ctitele

Co v únoru čeká jednotlivá znamení zvěrokruhu? Podívejte se na horoskop, který pro Blesk Zdraví sestavila Jarmila Gričová.

VODNÁŘ (21. 1. – 20. 2.)

Zejména v první polovině měsíce jdete od úspěchu k úspěchu. Daří se vám v práci a harmonický je i rodinný život. Novoluní, které 9. února probíhá ve vašem znamení, vám dává šanci na novou a lepší práci.

RYBY (21. 2. – 20. 3.)

Problémy vám může přinést Merkur, který se do vašeho znamení dostává 23. února. Pod jeho vlivem můžete reagovat přecitlivěle i ve chvíli, kdy by bylo lepší prosadit si svou.

BERAN (21. 3. – 20. 4.)

Přemýšlejte, zda vám tvrdohlavost, která je vaší signifi kantní vlastností a na niž jste tak pyšní, chvílemi život spíše nekomplikuje. Pravdu může mít občas i někdo jiný.

BÝK (21. 4. – 21. 5.)

V prvních čtyřech únorových dnech, kdy je Merkur v Kozorohu, musíte zvládnout všechno, co jste dosud nestihli. Skvěle dopadnou návštěvy u lékaře. Nemáte se čeho bát.

BLÍŽENCI (22. 5. – 21. 6.)

Merkur, který se 5. února dostává do Vodnáře, vám ohledně zdraví přinese informace. Narazíte na lékaře, který konečně pochopí, co vám chybí.

RAK (22. 6. – 22. 7.)

Na to, že máte tvrdohlavého miláčka, jste zvyklí a už proti tomu ani nebojujete. Občas mu sice sdělíte, že podle vašeho názoru plýtvá silami, které si to nezaslouží, ale tím to skončí.

LEV (23. 7. – 22. 8.)

Na to, že si musíte dávat pozor na srdce a hlídat si krevní tlak, jste zvyklí. Kdyby se náhodou lékař rozhodl, že vás zařadí do studie, která má vašemu zdraví prospět, souhlaste.

PANNA (23. 8. – 22. 9.)

Pracovní tempo, které jste nasadili, je značné. Když se pak v polovině měsíce Mars přesune do Vodnáře, přestaňte si myslet, že musíte stihnout naprosto všechno.

VÁHY (23. 9. – 23. 10.)

I když jste si říkali, že máte v lásce vyřešené vše, dopadne to jinak. Ctitel, který se kolem vás motá, je opravdu neodbytný. Než pochopí, že odmítnutí myslíte vážně, bude to chvíli trvat.

ŠTÍR (24. 10. – 22. 11.)

Mezi kamarády začínáte fungovat jako ten nejlepší pomocník. Když někdo neví, co uvařit na návštěvu tchyně, požádá o radu. Dokonce vás poprosí, abyste mu uvařili.

STŘELEC (23. 11. – 21. 12.)

Když miláček přijde s tím, že byste měli vylepšit kuchyň, neříkejte mu, že nejsou peníze. Místo toho ho požádejte, aby vymyslel, jak to má vypadat. Budete překvapeni.

KOZOROH (22. 12. – 20. 1.)

Kdybyste se rozhodli, že budete držet předvelikonoční půst, uvědomte si, že začíná na svatého Valentýna. Miláček ale bude chtít oslavu, takže ho o jeden den posunete.