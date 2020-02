Horoskop na únor: Dvěma znamením hrozí finanční průšvih. Kdo by se měl pustit do změny bydlení?

Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

V únoru se hodí dobrá psychická i fyzická kondice. Díky ní jste oproti ostatním znamením zvěrokruhu odolnější vůči nemocem. Velkou výhodou je schopnost naslouchat tělu, a dát mu tak včas, co potřebuje.

Pracovní výzvy přijímáte s nadšením. Nepřekvapí vás žádná snaha o změnu nebo nabídka na služební cestu či školení. Jen pozor, ať si nevezmete příliš velké sousto, které by vás mohlo dostat na lopatky.

Víc než 5 tisíc let starý indický horoskop Jyotish pracuje s jiným,…

Zahrne vás spousta zajímavých nabídek a příležitostí k přivýdělku. Určitě se jich chopte, i když to znamená na čas se uskromnit v rodinném životě. Přičichnete k úplně jinému oboru a ten vás okouzlí.

Energetická křivka klesá a podobné je to s psychickým naladěním. Zadaní nemají v rodinném kruhu potřebný klid, aby mohli dobít baterky. Z naštvání mohou pramenit četné úrazy a zdravotní komplikace.

Únor udělá pořádný vítr v peněžence. Nevíte, za co byste utráceli dřív, a moc nepočítáte. Hvězdy radí uhradit co nejdříve pravidelné režie za domácnost. Teprve potom uvidíte, kolik prostředků zbývá.

Je důležité myslet na sebe a neohlížet se na zájmy rodiny. Máte pocit, jako by s vámi partner soutěžil. Povzneste se nad jeho špatnou náladu. Volný čas zabijte koníčkem, na který jindy nemáte prostor.

V zaměstnání dokážete domluvit i věci nemožné. Udržujete báječné mezilidské vztahy, ať potřebujete něco vyřídit s kolegy, nebo náročným klientem. Šéf na vás klade vyšší nároky, ale to zvládnete.

Překypujete silou a pozitivní energií. Je jako magnet, který k vám přitahuje stejně naladěné človíčky. Toho by měli využít singles. Zadaní díky ní ustojí náročné období, kdy jim to s miláčkem neladí.

Rodiče jsou s dětmi na jedné vlně. Máte možnost přenést na potomky nadšení pro volnočasovou aktivitu, která je vám blízká. Platí to hlavně pro sport. Bohužel drahá polovička se k vám nejspíš nepřidá.

Nenechte se znejistit chováním nadřízeného. V prvních dvou dekádách na vás klade vysoké nároky, které bez problémů splníte. Žádná zkouška vás nedostane na lopatky. Za to si zasloužíte tučnou odměnu.

Imunita je narušená! Snažte se dodat tělu tolik potřebné vitamíny a minerály. Nezapomeňte se pořádně oblékat a vyhýbejte se prostorům, kde se to bacily jen hemží. Důležité je i pozitivní myšlení.

Měsíc podporuje tichou a trochu smutnou atmosféru. Nerozumíte partnerovým myšlenkovým pochodům. Navíc jste vztahovační, takže za jeho špatnou náladou hned vidíte své chyby. Věřte, že se to změní.

Rádi si dopřejete dobré jídlo a pití. Bohužel nekoukáte na životosprávu, což se v únoru projeví jednak na kondici a druhak na vizáži. Ledviny nezvládají filtrovat škodliviny. Hlídejte, co konzumujete.

V prvních dvou dekádách máte možnost utužit vztahy s potomky. Hledejte společný zájem, díky kterému vyplníte trapné mezery v komunikaci. Jistý člen rodiny je bezdůvodně odtažitý. Neberte si to osobně.

Nabízejí se příležitosti, které jsou skvělé, ale buďte opatrní. Prostředky, k nimž se dostanete, ukryjte na horší časy. Je to velká výzva, protože vás láká vyrazit za bláznivými výprodeji.

Oblast nohou, především kyčlí, je náchylná ke zranění. Není to tím, že se až příliš vznášíte ve výškách a následný pád nedokážete ustát? Při sportování poměřujte síly s podobně trénovanými jedinci.

Schází vám empatie. Neberete ohledy na okolí a jdete prioritně za tím, co je důležité pro vás samotné. Zkuste zmírnit projevy své sebedůvěry a uvědomte si, že i slova mohou být bolestivou zbraní.

Máte radost z toho, když je rodina pohromadě. Jsou to druhé Vánoce, kdy jste všichni naladěni na stejnou notu. Pokud se chystáte na hory nebo exotickou dovolenou, nemohli jste si vybrat lepší termín.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Práce a peníze

S financemi zacházejte opatrně. Rozhodně se do 15. vyhněte půjčkám i podpisu smluv. Nezískáte ty nejlepší podmínky a později by vás to mrzelo. V závěru měsíce využijte zkušenosti někoho blízkého.

Rodina a vztahy

Těší vás harmonická atmosféra mezi rodinou i přáteli. Pojí vás stejné myšlenky a vydržíte si povídat na nejrůznější témata celé hodiny. Kromě toho se vrhněte do objevování nových společných koníčků.

Zdraví a kondice

Tendence k zánětům a horečnatým onemocněním může zkomplikovat únorové plány. Nepodceňujte první náznaky toho, že je organismus unavený, a odpočívejte. Preventivně se nadopujte vitamíny a otužujte se.