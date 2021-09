Od napjaté atmosféry na domácí půdě utíkáte k přátelům. Slušela by vám krátká podzimní dovolená, na níž byste se zregenerovali. Jenom do volnočasového programu nezařazujte žádnou adrenalinovou zábavu.

Býk (21. 4. − 21. 5.)

Práce a peníze

Krůček po krůčku se propracováváte k vytčenému cíli. Jste ohromně houževnatí a pečliví. U klientů i vedení si proto uděláte dobré jméno. Nestyďte se vyzkoušet práci, s níž zatím nemáte zkušenosti.

Rodina a vztahy

Do poloviny září byste se pro své blízké rozkrájeli. Do domácnosti investujete hodně sil, s rodinou trávíte spoustu času. Poté se však situace zlomí. Jako by blízcí nechtěli docenit, co pro ně děláte.

Zdraví a kondice

Myslete na bezpečnost. Začátek školního roku varuje před rizikem úrazů, které vám mohou zkomplikovat běžný denní režim. Při sportu používejte ochranné pomůcky a raději neriskujte. Zdraví máte jedno.