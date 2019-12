Horoskop a peníze v roce 2020: Kdo splatí všechny dluhy, kdo bude na mizině?

Podle starých mudrců stojí svět na třech sloupech – tedy na penězích, na penězích a ještě jednou na penězích. Navíc určitě víte, že bohatý není ten, kdo má peněz fůru, ale ten, kdo s nimi umí hospodařit tak, aby měl to, co potřebuje, a ještě mu něco zbylo. Znáte někoho, kdo to umí? My prostí lidé toto umění většinou nezvládáme – proto potřebujeme něco, co nám ohledně peněz poradí. A když selžou finanční poradci, nastupují hvězdy. Tady je finanční horoskop pro rok 2020 podle astroložky Jarmily Gričové.

Beran (21. 3. - 20. 4.) Ve vašem sektoru majetku vlastního se už pár let nachází (a ještě pár let nacházet bude) Uran. Váš sektor profese zase ovlivňuje Jupiter, Saturn a Pluto. Z toho vyplývá stav, kdy sice hodně vyděláváte – třeba i za cenu vlastního vyčerpání, ale taky hodně utrácíte. Dokonce občas tolik, že sami chápete, že to není rozumné. Když se pak na druhé pololetí roku nastěhuje do vašeho znamení Mars, hrozí, že v práci půjdete do zbytečných konfliktů, jejichž důsledkem bude změna pracovního zařazení a z toho vyplývající snížení financí. Opravdu to budete riskovat?

Býk (21. 4. - 21. 5.) Na to, že máte peníze, jsou všichni zvyklí. To, že jich bude letos ještě trochu víc, nikoho nepřekvapí. Dejte si však pozor na příbuzné! Je možné, že usoudí, že jim máte povinnost pomáhat a řešit jejich potíže. Z vaší strany by to však bylo jednání skoro až hloupé. Místo toho, abyste z průšvihů tahali cizí lidi, udělejte radost sobě. Co kdybyste tak využili Jupitera ve vašem sektoru dalekých cest a vyrazili někam, kam se už dlouho chcete podívat? Co byste řekli třeba na výlet do Karibiku, kde byste zůstali rovnou tři týdny?

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Na peníze byste si měli dávat pozor hned na začátku roku. 10. ledna se ve vašem sektoru majetku vlastního odehrává měsíční zatmění, což znamená, že musíte být opravdu opatrní. Ve financích neriskujte a nikomu nepůjčujte ani řádově stokoruny! To, že toto kritické datum zvládnete, ještě není záruka, že rok proběhne hladce. Nezapomeňte na Neptuna, který se celý rok nachází ve vašem sektoru profese. To, co v práci ohledně dalšího vývoje firmy uslyšíte, neberte zbytečně vážně. Nakonec bude stejně všechno jinak. A slíbeným penězům uvěřte až tehdy, když je uvidíte na výpisu z účtu.

Rak (22. 6. - 22. 7.) O tom, že byste peníze dostali zadarmo, můžete snít. Musíte ale počítat s tím, že se to nepovede. Pokud se však rozhodnete, že budete více pracovat (eventuelně podnikat), slibuje to velice zajímavý finanční přínos. Je však potřeba, abyste tomu přizpůsobili i svůj soukromý život. Od počátku roku musí být jasné, že se sice můžete s partnerem radit, ale že rozhodovat budete stejně vy. Zvlášť náročná bude v tomto směru druhá polovina roku. Tam musíte dávat pozor, aby se vás nezmocnily emoce. Jejich projevy by všechno to pozitivní, co jste získali, zásadně ohrozily.

Lev (23. 7. - 22. 8.) Takže – pokud máte co do činění s finančním úřadem, pojišťovnami a jinými podobnými institucemi, udělejte všechno pro to, aby se neshody mezi vámi co nejrychleji vyřešily. Když se na konci března dostane Saturn do vašeho partnerského sektoru (pobude zde do začátku července), čekejte nejrůznější kontroly. Když máte ve financích pořádek a platíte všechno, co platit máte, nic se neděje. Kdybyste si však mysleli, že něco zvládnete tím, že budete předstírat mrtvého brouka, je to cesta do pekel. V roce 2021 by se Saturn ozval daleko důrazněji. Pak by to pro vás byl opravdu průšvih.

Panna (23. 8. - 22. 9.) To, že šetříte každou korunu, je ve vašem případě něco tak samozřejmého, že to nepřekvapuje ani vás, ani kohokoli z vašeho okolí. Letos však vaším sektorem koníčků prochází Jupiter, Saturn a Pluto, což je kombinace, která vás nutí k dvojnásobné opatrnosti. Než se rozhodnete, že si koupíte třeba jachtu (patříte sice k lidem, kteří utrácí s rozumem, ale když se už rozhodnou, že si něco dopřejí, pak neznají míru), přemýšlejte, zda a jak ji využijete. Zejména v první polovině roku budete mít povinností až nad hlavu a podobnou drahou extravaganci si moc neužijete.

Váhy (23. 9. - 23. 10.) Patříte k lidem, kteří potřebují nejen pracovat a dostat za to peníze, ale kteří taky potřebují být s tím, co dělají, spokojení. Když vaše práce obsahuje to, čemu se říká „vize", je to ještě lepší. Pokud tedy dostanete ve druhém čtvrtletí roku šanci, abyste změnili svou nynější práci za nějakou, která vám přinese intenzivnější uspokojení a pocit, že to, co děláte, děláte dobře, zcela jistě to uděláte. Nejdříve vám nikdo nerozumí, ale později se ukáže, že jde o trefu přímo do černého. Děláte to, co vás baví a co vám přináší uspokojení. A navíc jsou za to docela slušné peníze!

Štír (24. 10. - 22. 11.) Pokud máte finanční záležitosti rozjeté slibně a tak, že vám přináší tolik, abyste z toho mohli v klidu žít, nechejte všechno tak, jak to je. Nezapomeňte, že Jupiter, který byl skoro celý minulý rok ve vašem sektoru majetku vlastního, změnil angažmá, takže s ním počítat nebudete. Kdybyste chtěli něco měnit, musíte mít všechno prokalkulované do posledního detailu. To, že nějakou nabízenou možnost nepřijmete, je právě důkaz vašeho zdravého rozumu. Nedostatku se nebojte. Budete mít všechno, co potřebujete, a ještě stihnete něco málo ušetřit.

Střelec (23. 11. - 21. 12.) Díky Jupiteru, který se přesunul do vašeho sektoru financí vlastních, se můžete těšit na velice zajímavé peněžní posuny. Vypadá to, že máte šanci doplatit veškeré své dluhy (nebo alespoň jejich podstatnou část) a konečně si trochu oddechnout. Dejte si však pozor, abyste na finanční konsolidaci nereagovali tím, že začnete ihned bezhlavě utrácet. Velice dobrým rádcem vám v této oblasti budou vaši prarodiče. Když s nimi budete mluvit, zjistíte, že si ve srovnání s nimi žijete vlastně až nemravně dobře a že nic nepotřebujete. Bude to velice pozitivní změna životního postoje!

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) Planetární energie, které vás v posledních dvou letech řídí, přejí sice odpovědnému přístupu k financím, ale taky vás dost omezují. Navíc je docela možné, že se v lednu nebo únoru rozhodnete pro zásadní (a tedy i hodně náročnou) investici. Pak vás ale čeká kompletní překopání rodinného rozpočtu. Než si na to zvyknete, bude to dost náročné. Zejména ve druhém čtvrtletí musíte počítat doslova s každou korunou. Vzhledem k Uranu, který je ve vašem sektoru koníčků a her, si ale můžete čas od času vsadit. Pravděpodobnost výhry je dost vysoká!

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) O tom, že se najde zapomenutý strýček z Ameriky, ani nesněte. Pokud by se našel, neživil by on vás, ale spíše by chtěl, abyste se starali vy o něj. Jste v situaci, kdy se musíte snažit vy sami a kdy nějaký zázrak čekat nemůžete. Za vyšším příjmem musíte jít cestou práce na sobě samých. Nevyhýbejte se kurzům ani školením. Pokud máte šanci na zahraniční práci nebo na stáže, neváhejte a jeďte. A hlavně nezapomeňte, že se ve vašem sektoru majetku vlastního další rok nachází Neptun. Když dokážete přesně odlišit iluze, které ohledně financí máte, od reality, nemáte se čeho obávat.