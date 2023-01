Horoskop práce a financí na rok 2023: Ryby najdou práci snů, Střelci budou kreativní

V loňském roce by se našel málokdo, kdo nepocítil tíhu situace a úbytek financí. Mnoho lidí také přišlo o práci a vyhlídky nebyly růžové. Co v této oblasti přinese rok 2023? Podívejte se na video v úvodu článku!

Astroložka Martina Boháčová předpoví každému znamení, jak se mu bude dařit po stránce finanční. Bude vám následující rok v tomto směru nakloněn?



Býci budou mít rok 2023 rozdělený na dvě poloviny. Kdy se jim otevřou dveře do nových oblastí? Blíženci se musí připravit na velkou zodpovědnost. Lvi by se měli soustředit na jednu důležitou věc.

Štíry čeká náročné období a zvláště na jednu oblast by si měli dávat velký pozor. Kozorozi dostanou zajímavou nabídku. Jak to zvládnou? Vodnářů si možná všimne někdo hodně zajímavý. A co čeká další znamení?

Vše o financích a práci pro jednotlivá znamení se dozvíte ve videu v úvodu článku!