Podzimní rovnodennost letos začíná ve středu 22. září 2021 v 21:20. Jak využít tento okamžik, co čeká vaše znamení? Tady je horoskop astroložky Jarmily Gričové.

Probuďte své skryté síly Vzpomeňte si na školní látku a na učení o čtyřech ročních dobách! Rovnodennost pak označujeme jako den, kdy je den stejně dlouhý jako noc. Jedna rovnodennost je jarní, kdy se den začíná prodlužovat a kdy je všechno plné energie a chuti do života. Ta druhá připadá na dny kolem 22. září. Letos je to dnes, tedy ve středu 22. září 2021 v 21:20. Slunce přechází z Panny do Vah, den se zkracuje a lidé se vrací do svého nitra. Místo jarní expanze začínáme přemýšlet a uvažovat o budoucnosti. Večery jsou čím dál delší a lidé si spolu začínají povídat. Co kdybyste letošní podzimní rovnodennosti mimo jiné využili i k obnově tradic černých hodinek, na kterých se proberou živí i mrtví? Dovolte alespoň jednou soumraku, aby k vám přišel a aktivoval ve vás něco, o čem ani nevíte, že to máte… Jak vaše znamení může nejlépe využít podzimní rovnodennost? Jak se počítá podzimní rovnodennost? A kdy vlastně je? Podívejte se na video:

Beran (21. 3.– 20. 4.) Letošní rovnodennost ve vás odhalí potenciál, o kterém jste dosud měli jen velice mlhavé tušení. Zatímco v úterý budete mít pocit, že se dokážete domluvit s každým, na kom vám záleží, ve středu bude situace daleko náročnější. Počet lidí, kteří jsou přesvědčení, že vám mohou mluvit do života, rapidně stoupá. Úplněk, který v úterý ve vašem znamení probíhá, vám ale dává šanci na nové začátky. Pokud opravdu chcete jeho energii využít ve svůj prospěch, počkejte s realizací všech svých nápadů na čtvrtek. Planetární napětí pomine a vy začnete nejen jednat, ale i myslet.

Býk (21. 4. – 21. 5.) I když si říkáte, že letošní rovnodennost proběhne v klidu a žádné překvapení vám nepřinese (a i když to tak na první pohled opravdu vypadá), opak bude pravdou. To, na co čekáte a čeho se v hloubi duše skoro bojíte, přijde až ve čtvrtek. Půjde o posun, o který se postará napjatý vztah mezi Venuší a Uranem. Je docela možné, že vám do života vnese vztah, s nímž jste nepočítali a jemuž se budete zpočátku i trochu bránit. Do nostalgických podzimních dnů však vnese přesně tu jiskru, kterou tak moc potřebujete.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) K tomu, abyste do svého života vnesla novou motivaci, není celkem nic potřeba. Stačí, když využijete pozitivní vliv úplňku, který se v úterý uskutečňuje ve vašem sektoru přátel. Když se překonáte natolik, abyste přestala mluvit sama, ale místo toho začala poslouchat rady, které vám dávají vaši přátelé, uděláte moc dobře. Nevyžádané rady obvykle nesnášíte, ale tentokrát by vás mohly nasměrovat tím správným směrem. Je opravdu zbytečné, abyste ještě jednou procházela zkušenostmi, které zvládli vaši kamarádi před vámi. Navíc se o ně s vámi moc rádi rozdělí.

Rak (22. 6. – 22. 7.) Období, kdy se Slunce dostává do Vah a tím i do vašeho sektoru rodinných záležitostí, je pro vás stejně jako každý jiný rok velice náročné. Opět to vypadá na změny v rodinných vazbách a na starosti, které s tím budete mít. Ve středu vás navíc čeká řešení nějakých právních nebo úředních záležitostí. Naštěstí si zachováte chladnou hlavu. Pochopíte, že situace je sice složitá, ale taky přijdete na způsob, jakým by se dala rozplést. Ve čtvrtek odpoledne si pak můžete v klidu udělat kávu a pozorovat, jak se všechno začalo měnit k vašemu prospěchu.

Lev (23. 7. – 22. 8.) Je potřeba, abyste se pokusili zvládnout svou přirozenou zvědavost. Momentálně jste na tom tak, že vám spíše velí, než abyste ji ovládali vy a ona vám sloužila. V důsledku toho vám myslí probíhá spousta zbytečností, zatímco na to, co je opravdu závažné, vám chybí v hlavě místo a v mozku energie. Právě proto je potřeba, abyste se smířili s tím, že na všechno odpovědi dostat nemůžete. Může vás však uklidnit, že to, co je podstatné, nakonec zjistíte. A to, na co nepřijdete, podstatné patrně nebude.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Nic z toho, co se kolem vás děje, se vás naštěstí přímo netýká. Možná právě proto se dokážete v situaci velice rychle zorientovat a vykročit tím správným směrem. Kdybyste se rozhodli, že s pomocí hvězd sbalíte člověka, který vám dosud odolává, máte enormní šanci. Je ale potřeba, abyste s rozhodujícím útokem počkali až do čtvrtečního dopoledne. Při opozici mezi Venuší a Uranem se budete chovat sice nestandardně, ale tak, aby vám nedokázal odolat ani ten, kdo si opravdu sliboval, že to dokáže.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Období, kdy se Slunce přesouvá do vašeho znamení, vnímáte jako v každém jiném roce jako zlom a příležitost k vylepšení svého života. Je potřeba, abyste bedlivě monitorovali všechny šance, které k vám přijdou, a vědomě si z nich vybírali ty nejlepší. Řeči o tom, že jednáte sobecky a že se staráte jen o sebe, vážně neberte. Když některé své vytoužené šance vzdáte v něčí prospěch, velkého vděku se nedočkáte. Maximálně se o vás bude povídat, že jste nějací divní, protože soudný člověk by přece nic tak hloupého dobrovolně neudělal.

Štír (24. 10. – 22. 11.) Úplněk v Rybách vám dává skvělé šance. Navíc vám pošle do cesty lidi, kteří si vzpomenou na to, co jste pro ně kdysi udělali. Rozhodnou se, že vám to vrátí. Vy jim sice můžete vysvětlovat, že si poradíte sami, ale stejně je nepřesvědčíte. Rovnodennosti se bát nemusíte. Proběhne v klidu a v pohodě. Občas budete mít sice pocit, že ve vzduchu cítíte napětí, s nímž si nedokážete poradit, ale to se dá zvládnout. Opatrnější musíte být ve středu. Ne každý, kdo k vám přistoupí s promyšlenou řečí o lásce, skutečně ví, co láska doopravdy je.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Zásadní vliv na vás už v úterý vyvíjí trigon mezi Merkurem a vašim vládcem Jupiterem. S jeho pomocí nejdříve velice rychle a hlavně přesně pochopíte, co se děje, ale taky dokážete na vzniklou situaci správně zareagovat. Navíc dokážete najít správná slova pro rozhovor doma s partnerem a s dětmi, v práci se šéfem a na návštěvě dokonce i s vlastní tchyní. Když se pak ve středu Slunce přesune do vašeho sektoru přátel, navážete spoustu kontaktů, které jsou nyní zajímavé a které vám později budou velice užitečné.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Především si musíte uvědomit, že jste sice dobří, ale patent na pravdu přece jen nemáte. Když s vámi ve středu nebude někdo souhlasit, nepřesvědčujte ho, že nemá pravdu, ale o tom, co vám říká, v klidu a soustředěně přemýšlejte. Ve čtvrtek si pak dávejte pozor na to, co komu slibujete. Pokud se rozhodnete, že někomu dáte ultimátum, musíte ho být připraveni dodržet i ve chvíli, kdy se vám to už vůbec hodit nebude. Právě proto by bylo dobré, abyste si podobné jednání nejdříve rozmysleli a případně zakázali.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Zatímco v úterý se vám veškerá komunikace daří naprosto bez problémů, ve středu je to jinak. Pak máte sklon k jednání, které sice vypadá velkolepě, ale které vám do budoucna vnese do života starosti, bez nichž byste se klidně obešli. Pokud si myslíte, že staré křivdy vyřešíte tím, že se někomu po dlouhé době pomstíte, je to nesmysl. Dotyčný pravděpodobně už dávno zapomněl na to, že vám kdysi na kuří oko šlápnul. Když se rozhodnete, že svou pozornost soustředíte na vytváření příznivých a uvolněných vztahů, bude to lepší.