Horská dráha Soni z Ulice: Rána do zad, sesypání i sex s kolegou! VIDEO

Málokterá postava ze seriálu Ulice na TV Nova dokáže diváky tolik překvapit a nadzvednout ze židlí jako Soňa Čechová (Lucie Vondráčková). Od chvíle, kdy začala intrikovat proti Magdě (Veronika Čermák Macková), ji diváci prostě nemohou přijít na jméno. Podle Soni to ale žádné intriky nebyly. Bere to tak, že účel světí prostředky. Jednala naprosto racionálně, aby školu uchránila před Magdiným nekompetentním vedením. Ovšem o tom, jak má kompetentní šéfování vypadat, se dá v tomto případě dlouze polemizovat. Jedno je však jisté. Soňa nyní musí počítat s tím, že má ve škole dva velmi silné protivníky – Magdu a Otu (Filip Rajmont), kteří ji už prokoukli a nevěří jí ani nos mezi očima. Oba si přeji satisfakci, přitom netuší, že se jim jejich přání začíná svým způsobem plnit.

Sonina slabá místa

Soňa se navenek stále tváří jako šťastná manželka a matka. Jen Prokop (Ondřej Studénka) ví, že to není tak úplně pravda. Soňa navíc brzy dostane právě od manžela takovou ránu do zad, že se kvůli tomu sesype přímo ve škole. Najednou toho na ni bude prostě moc. Plány se synem se jí rozplynou, ke všemu se od přátel dozví zprávu, která ji hluboce raní. Která ženská by tohle ustála?

Prokopovo utěšování

Souhrou náhod se u Sonina zhroucení ocitne Prokop, jenž ji ani tentokrát nenechá ve štychu. Znovu jí bude oporou, protože mu jí bude opravdu líto. Jenže Soňa si to vyloží trochu jinak, než jak to bylo původně míněno. A odtud to bude již jen krůček k něčemu, co Prokop rozhodně neplánoval… Co všechno se mezi ním a Soňou odehraje? Kdo a při čem je nachytá? A proč se Prokop najednou tak trochu ocitne mezi Magdou a Soňou? Že by to začal hrát na dvě strany jako už kdysi v minulosti?

Role potvory ji baví

Velký podíl na tom, že Soňa je nyní jednou z nejvýraznějších postav seriálu, o níž diváci bouřlivě diskutují, má i její představitelka Lucie Vondráčková. Svou roli v Ulici si opravdu užívá, také díky ní nepůsobí Soňa jen černobíle. Tento týden navíc diváci odhalí další Soninu tvář…