Houbaření, stanování, trampování: Na jakou zábavu Češi v létě nedají dopustit?

A tak se za svítání v holínkách necháváme štípat od komárů, zamotáváme se do pavučin, taháme sem a tam košík s kudličkou, mhouříme spánkem zalepené oči v touze zaostřit toho největšího praváka a při jeho nálezu radostně voláme na celý les: „Mám!“ případně zkoumáme nálezy dětí, které mezi jedlé houby občas zařadí i nějakou tu muchomůrku. Mimochodem, kdo ví, koho napadlo, že se na houby musí vyrážet za ranního kuropění?

Velkou českou vášní, která se dá provozovat jedině v létě a zkraje podzimu, je houbaření. Cizinci kroutí hlavami, protože tuto naši posedlost nechápou, my však velmi dobře víme, jak báječně chutná polévka, omáčka či smaženice z čerstvých hub! Ty, které zbudou, se zamrazí nebo usuší na zimu, a i když už je není kam dávat, další víkend se s košíky vyráží znova, protože „by byla škoda tam ty houby nechat!“.

Stanování na zahradě

Schválně se někdy projděte nějakou vesnicí nebo vilovou oblastí a zahleďte se do zahrad. Možná vás překvapí, v kolika z nich zahlédnete siluetu stanu! Češi si plátěné příbytky rádi stavějí na zahradě hned z několika důvodů. První z nich je čistě pragmatický, zkrátka si chtějí vyzkoušet, jestli jejich fungl nový stan obstojí v divočině. Dalším z důvodů jsou děti toužící zažít dobrodružství v podobě spaní ve stanu, a tak postavit ho na zahradě je nejjednodušší, děti se zabaví a navíc jsou krásně pod dohledem. Večer si k nim po dlouhém přemlouvání s brbláním přilehnou i dospělí, aby s nimi strávili bezesnou noc na nepohodlných karimatkách. Proč by také ne, když civilizace v podobě čistého záchodu, koupelny i kuchyně je na dosah ruky! Ze snů je však budí myšlenky na to, až děti odhalí kouzlo kempů a budou chtít vyrazit „do světa“.