Houbové orgie jsou tu: Jak houby sušit, mrazit, solit, nakládat, mlít nebo udit?

Také vás zachvátila houbařská vášeň, ale už nevíte, co s plody svého hledání dělat, a rodině už vaše houbové výtvory nejdou pod nos? Za pár týdnů jako když je najdete! Jakými způsoby můžete houby uchovávat?

Mražení Houby se dají skvěle mrazit. Ovšem i mražení má svá pravidla. Rozhodně byste neměli houby strčit do mrazáku za syrova. Zaprvé by mohly zhořknout, zadruhé by se v nich množily toxiny. Jakmile donesete houby z lesa domů, očistěte je, nakrájejte a zhruba 3 až 5 minut poduste. Během vaření je nemusíte nijak solit ani kořenit. Pak je slijte, propláchněte studenou vodou a dejte do mrazicích sáčků nebo krabiček s víčkem. Zmrazené vydrží i několik let, ale nesmíte je mezitím rozmrazit. Po rozmrazení je okamžitě spotřebujte. Jak na nejlepší houbovou smaženici? Podívejte se na video:

Velmi snadný způsob, jak houby uchovat. Houby nejprve očistěte a nakrájejte. Pokud jde o čištění, určitě okrájejte všechna okousaná a otlačená místa, stejně tak se zbavte červavých hub (občasná dírka ale nevadí) a plesnivých hub. Krájejte houby na zhruba 4milimetrové plátky, aby se snadno usušily. Pak je rozložte v dostatečném rozestupu na plech, na který jste dali papír na pečení (noviny vhodné nejsou, po přilepení by na sebe mohly houby nasát tiskařskou barvu), použít se dají i síťky v rámech. Existují ale i síťky plastové či silikonové. Sušení pak trvá tímto způsobem asi dva tři dny, dokud nejsou houby opravdu suché (měly by chrastit). Sušit můžete také v sušičce – tam stačí houby rozprostřít na jednotlivá patra a ráno už máte hotovo. Tip: k sušení se nehodí klouzky, protože jsou moc vodnaté. Po usušení je dejte do uzavíratelných sklenic nebo dóz.

Solení Houby se dají také naložit do soli. Postup je snadný a zvládnete ho raz dva. Houby očistěte, nakrájejte a nechte oschnout. Pak je dejte do připravených sklenic a každou vrstvu hub prosypte solí. Na 1 kg hub budete potřebovat asi čtvrt kilogramu soli. Poslední vrstva ve sklenici musí být sůl. Pak sklenice dobře uzavřete a uložte do chladu a tmy.

Houby se dají nakládat do octa nebo do tuku, třeba do sádla. V hrnci rozpusťte sádlo a přidejte na kostky nakrájené houby (na množství sádla asi dvojnásobné množství hub). Na mírném ohni duste, dokud nejsou houby jako škvarky. Opepřete a okmínujte je. Pak nalijte směs do vyhřátých a suchých sklenic, zavíčkujte je a zavařte, nejméně jednu hodinu zavařujte. Dobře chutnají i houby v octovém nálevu. K tomu se skvěle hodí menší houby, které jen očistíte, ale už nekrájíte. Nakládejte je spíše do menších skleniček, abyste je zvládli spotřebovat.

Ideální zvláště pro přípravu omáček, polévek a podobně. Houby očistěte a nakrájejte na malé kostky. V kastrolu je duste s trochou kmínu ve vlastní šťávě. Nepřidávejte ani vodu, ani tuk. Jakmile se houby vydusí asi na třetinu objemu, naplňte jimi nahřáté sklenice. Nikdy je neplňte úplně až k víčku, mezi víčkem a houbami by měla být mezera asi 1 cm. Pak sklenici sterilujte na 100 °C asi 45 minut.