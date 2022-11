Houby jako ideální dietní potravina: Jsou nízkokalorické a zasytí

Proč by měly být houby součástí jídelníčku? Podívejte se na rady výživového odborníka:

Zejména v Asii má léčení houbami tisíciletou tradici. „Tradiční čínská medicína klade důraz na to, že konzumace jedlých hub slouží současně jako výživa, stejně jako prevence chorob. Houby obsahují řadu látek, které mají léčivé účinky proti mnoha civilizačním i infekčním chorobám (nádorová onemocnění, cukrovka, kardiovaskulární choroby, virová onemocnění),“ uvádí se na webu ministerstva zemědělství věnovaném bezpečnosti potravin. Houby jsou však nejen zdravé a chutné. Jsou také velice dietní.

Nejezte je před spaním a nezapíjejte mlékem

Jídlo z hub nejezte před spaním, vzhledem k horší stravitelnosti to není vhodné. Houby se kvůli tomu nedoporučuje zapíjet mlékem a perlivými nápoji. Řada odborníků neradí houbové pokrmy ani ohřívat, neboť se v nich mění složení bílkovin, a stávají se tak obtížněji stravitelné. Tolerovat to lze kupříkladu v polévce či rizotu (malé množství hub), horší je to třeba se smaženicí.