Houby na talíři: Zkuste houbové italské rizoto, ravioly nebo polévku

Vepřovou panenku namočte na dvě hodiny do oleje s houbovým kořením a osolte. Rozpalte pánev s trochou oleje a maso na ní z obou stran orestujte, z každé strany max. tři minuty, aby zůstalo šťavnaté.

Připravte si 1,5 l horkého vývaru. Na pánvi rozehřejte olivový olej a máslo, vsypejte cibuli s celerem. Přidejte chilli vločky a mouku a čerstvé houby, duste 25 minut doměkka. Za stálého míchání vlijte do pánve vývar, přiveďte k varu, trochu zmírněte plamen a nechte zvolna vařit asi 15 minut. Vmíchejte smetanu, nastrouhaný čedar, nakonec vše rozmixujte do krémové konzistence (pár hub si nechte stranou na ozdobu). Osolte a opepřete. Ozdobte houbami a zakápněte zbytkem smetany. Houbovou polévku podávejte s čerstvým chlebem.

Houbové ravioly s česnekovou omáčkou

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

NA TĚSTO:

400 g hladké mouky

4 vejce

NA NÁPLŇ:

olej

1 cibuli

2 stroužky česneku

hrst hub

petrželku

125 g ricotty

1 lžíci strouhanky

sůl a pepř

NA OMÁČKU:

olej

1 cibuli

1 stroužek česneku

200 ml drůbežího vývaru

100 ml smetany na vaření

1 citron

sůl a pepř

NA OZDOBENÍ: parmazán, petrželku

POSTUP:

Mouku prosejte do velké mísy nebo na pracovní plochu. Uprostřed udělejte důlek, vyklepněte do něj všechna vejce a vidličkou je prošlehejte. Na vejce nahrňte trochu mouky, promíchejte, postup opakujte. Těsto zpracovávejte dohladka a pokračujte v hnětení aspoň 8 minut. Zabalte ho do potravinářské fólie a nechte 30 minut odpočívat.

Udělejte houbovou náplň. Rozpalte trochu oleje v pánvi a nechte zesklovatět cibuli. Přidejte česnek. Po dalších asi 20 vteřinách cibulku a česnek z pánve vyjměte, přilijte trochu oleje, vsypejte houby a opékejte, dokud nejsou měkké. Vraťte do pánve cibulku a česnek a duste dvě minuty. Sundejte z ohně a vmíchejte nasekanou petrželku, ricottu a tolik strouhanky, aby náplň zhoustla. Osolte a opepřete. Nechte vychladnout.

Na připravený vyválený pruh těsta naneste lžičkou náplň s asi šesticentimetrovými rozestupy. Okraje těsta potřete vodou. Vezměte druhý pruh těsta a dejte ho na první, okolo hrudek s náplní dobře přitiskněte. Jednotlivé ravioly oddělte nožem a odložte na plech vysypaný moukou.

Připravte si omáčku. V rendlíku rozpalte olej, vhoďte cibulku a česnek a chvíli opékejte. Přilijte vývar, smetanu, promíchejte a povařte do zhoustnutí. Přidejte citronovou kůru, pár kapek citronové šťávy, dochuťte solí a pepřem. Uvařte ravioly a na talířích na ně nalijte omáčku, posypejte je parmazánem a petrželkou.