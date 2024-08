Sobotní večer 24. srpna si zapište do diáře! Napříč celou Českou republikou totiž proběhne již tradiční Hradozámecká noc. Po běžné otevírací době se zpřístupní více než 100 českých pamětihodností s nabídkou samostatných, kostýmovaných či kastelánských prohlídek hradů, zámků, vil, statků, klášterů a dalších zajímavých míst. My jsme pro vás vybrali 14 památek, které si budete moci projít i v prostorách, do nichž se za běžných okolností nemáte šanci dostat; pro veřejnost se otevřou výjimečně právě jen o této slavnostní noci.

Každý rok patří závěr prázdnin netradičním večerním a nočním prohlídkám českých pamětihodností. Desítky hradů, zámků, zahrad, klášterů a dalších památek otevřou po setmění své brány pro zvědavé návštěvníky, a vy tak budete mít jedinečnou možnost projít si jejich interiéry. Někde sami, bez průvodce, jinde v rámci kostýmované prohlídky s průvodcem, divadelního představení nebo koncertu. Odvážlivci mohou někde i přespat a chytrolíni zasoutěžit si v kvízu.

Na většinu památek je dobré rezervovat si své vstupenky předem. Jedná se především o kostýmované prohlídky, divadla a koncerty. Informace najdete vždy na webech dané památky.

Doprovodný program bývá na tento večer většinou pestrý. Ohňová show, prodejní jarmark, degustace vín, módní přehlídky, výstavy a mnoho další zábavy. Pro děti jsou na vybraných památkách přichystané soutěže, hry, dílničky nebo oheň na opékání buřtů.

My jsme pro vás vytipovali 14 památek, kde jsou v tento sváteční večer pořádány tzv. kastelánské prohlídky. Oč se jedná? V rámci prohlídky si projdete i jindy nepřístupné prostory památky a přímo od kastelána či správce daného objektu se dozvíte mnoho zajímavostí a nových informací. Máte tak jedinečnou šanci poznat památku z úplně jiného pohledu, než jste zvyklí. Na výběr máte z hradů i zámků, prozkoumat ale můžete i jeden hornický důl.

O které památky se jedná?

Zámek Kunštát

Kraj: Jihomoravský kraj

Vstupné: dospělí 180 Kč, mládež 140 Kč, děti od 6 let 50 Kč

Čas: 19.00–20.30 hodin

Rezervace lístků: ano, tel. 516 462 062 nebo kunstat@npu.cz

V rámci akce Hradozámecká noc lákají pořadatelé návštěvníky na opravdu netradiční prohlídku jižního křídla zámku. Důraz bude kladem na zajímavé informace, které se při účasti na běžné prohlídce nedozvíte. Název prohlídky je Jižním křídlem tak trochu jinak a ještě něco navíc... Co je ono něco navíc? To zjistíte pouze v případě, že se akce zúčastníte. Využijte tento slavností večer k prohlídce zámku, který bude kouzelně nasvícený.

Zámek Valtice

Kraj: Jihomoravský kraj

Vstupné: dospělí 260 Kč, mládež 210 Kč, děti od 6 let 80 Kč

Čas: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 a 21.30

Rezervace lístků: není nutná, na hlavní pokladně, v Knihkupectví na nádvoří zámku nebo online

Zámek je součástí Lednicko-valtického areálu, a díky tomu je jednou z památek, které jsou zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tyto speciální prohlídky vás zavedou do míst, kam se běžný návštěvník jen tak nepodívá. Prohlédnete si vybrané místnosti hlavní prohlídkové trasy, knížecí byt a další standardně nedostupné prostory. Prohlídky se konají od 18.00–21.30 hodin, vždy každou půlhodinu.

U příležitosti konání této akce bude do 21.00 hodin otevřená také zámecká vinotéka. Zastavte se na sklenku nebo rovnou celou lahev valtických i liechtensteinských vín.

Hrad Loket

Kraj: Karlovarský kraj

Vstupné: dospělí 150 Kč, snížené vstupné 120 Kč

Čas: 20.00–00.00 hodin

Rezervace lístků: ano, telefonicky na 352 684 648 nebo 606 112 242

Hrad po setmění, romantická atmosféra za svitu svíček a neobvyklá prohlídka, to jsou hlavní lákadla Hradozámecké noci na hradě Loket. Prohlídka je zkrácená a trvá zhruba hodinu. Poznáte pravou stranu hradu, hradní věž a expozici útrpného práva. Dozvíte se něco o tom, jak se obléhá a naopak i brání středověký hrad. Pokud budete mít štěstí, potkáte na hradě také rytíře, který už je unavený z neustálých konfliktů a bojů, jež se na hradě vedly a vedou.

Hospitál Kuks

Kraj: Královéhradecký kraj

Vstupné: dospělí 200 Kč, mládež 160 Kč, děti od 6 let 60 Kč

Čas: 19.00–22.00 hodin

Rezervace lístků: ano, na webu https://www.hospital-kuks.cz/

Noční prohlídky zde budou probíhat každých 30 minut od 19.00 hodin. Poslední skupina odchází na prohlídku ve 22.00 hodin. Průvodci slibují, že návštěvníci prohlédnou památku od hrobky až po půdu.

Pokud máte rádi kulturu, spojte návštěvu hospitálu také se dvěma představeními, která se v tento den odehrají v rámci akce Theatrum Kuks. V 16.00 hodin proběhnou Loutnové písně Thomase Campiona, ve 20.30 představení Zuřivý Roland reloaded. Nutná je rezervace míst na obě tyto akce.

Hrad Bezděz

Kraj: Liberecký kraj

Vstupné: dospělí 180 Kč, děti 50 Kč

Čas: 18.00–20.30 hodin

Rezervace lístků: není nutná

Hrad Bezděz nabídne v rámci Hradozámecké noci svých návštěvníkům bohatý program. Večer je nazván jako Večerní zážitek na hoře Bez...děz... a návštěvníci mají na výběr z několika prohlídek. Můžete se zúčastnit Prohlídky s průvodcem v kostýmu, aneb jak vznikl velký a malý Bezděz, kam se ztratil klášterní poklad a kde je tajná chodba. Prohlídka začíná v 18.30 a 19.30 hodin. Nenechte si ujít také prosvícenou Gotickou kapli. Z Velké věže se vám nabídne krásný výhled na noční okolí. Pro děti je připraven Poklad kralevice Václava a několik pověstí o hradě.

Hrad Grabštejn

Kraj: Liberecký kraj

Vstupné: jednotné 200 Kč

Čas: 18.45–21.00

Rezervace lístků: ano, online

Hrané prohlídky hradu se ponesou v duchu strašidel, proto jsou také nazvány Straší na hradě? Průvodce vám přiblíží historii hradu a cestou potkáte několik zbloudilých duší, které se s vámi podělí o mnoho zajímavých a netradičních informací. Hradní areál se otevře od 18.00 hodin. Prohlídky začínají vždy z nádvoří v časech 18.45, 19.30, 20.15 a 21.00 hodin. Hradní kavárna MEHL Caffé bude po celou dobu konání akce otevřená.

Zámek Hradec nad Moravicí

Kraj: Moravskoslezský kraj

Vstupné: jednotné 200 Kč

Čas: 18.00–22.00 hodin

Rezervace lístků: ano, na telefonu 553 783 915 nebo na e-mailu rezervace.hradec@npu.cz

Návštěva romantického zámku Hradec nad Moravicí pro vás bude jistě zážitkem. Zpřístupní se vám prostory západního křídla Bílého zámku s nespočtem uměleckých artefaktů a také okouzlující orientální salon. Tyto prostory se stanou součástí běžné prohlídkové trasy až od příštího roku, a tak máte jedinečnou možnost vidět prostory dříve než ostatní návštěvníci.

Prohlédnete si také Velkou předsíň, rokokový salón a vaše uši jistě zaujme hudba z varhanů v zámecké kapli. Nehrály totiž více než 50 let! Prohlídky probíhají každých 30 minut a pořadatelé slibují, že uslyšíte to, co jste ještě nikdy neslyšeli, a uvidíte to, co jste ještě nikdy neviděli.

Zámek Raduň

Kraj: Moravskoslezský kraj

Vstupné: dospělí 240 Kč, mládež 190 Kč, děti od 6 let 70 Kč

Čas: 19.00–22.00 hodin

Rezervace lístků: ano, na telefonu 724 664 015 nebo e-mailu radun@npu.cz

Velice výjimečně přístupné severní křídlo zámku se v tento večer otevře prohlídkám pro veřejnost. Jeho kouzelná atmosféra bude ještě více zážitková ve svitu měsíce a svíček. V rámci prohlídky se dozvíte o historii a osudech rodiny Blücherů, kteří na zámku působili. Prohlídku vám jistě zpříjemní autentická hudba z doby, kdy byl zámek v největším rozkvětu.

Důl Michal

Kraj: Moravskoslezský kraj

Vstupné: dospělí 160 Kč, mládež 130 Kč, děti od 6 let 50 Kč

Čas: 16.00–23.00 hodin

Rezervace lístků: nutná, online nebo na telefonu 771 227 965 nebo e-mailu polanovaj@npu.cz

Kastelánská prohlídka je v dole Michal naplánovaná na 19.00 hodin. Je pojmenovaná jako Cesta havíře do práce a zázemí. Po ní následují také další večerní prohlídky dolu, na které je však vhodné zakoupit si vstupenky předem. Prohlídkové okruhy budou mít novou tematickou výzdobu. Sami nebo také s průvodcem si pak můžete projít celý areál dolu.

Čekání na prohlídku si můžete vyplnit návštěvou výstavy historických fotografií Ostravy od Rudolfa Jandy nebo připravenými dílničkami.

Hrad Šternberk

Kraj: Olomoucký kraj

Vstupné: dospělí 260 Kč, mládež 210 Kč, děti od 6 let 80 Kč

Čas: 18.00–21.00 hodin

Rezervace lístků: ano, telefonicky na 585 012 935, e-mailem plhakova.jana@npu.cz nebo online

Hradozámeckou noc na hradě Šternberk navštíví každý rok stovky návštěvníků. Důvod je jednoduchý – netradiční a zajímavá prohlídka hradu s bohatým doprovodným programem. Po hradě vás každou hodinu provede průvodce v historickém kostýmu. Dozvíte se mnoho nových zajímavostí o stolování, módě a životě šlechty i poddaných v dobách minulých. Tyto informace se v rámci běžných prohlídek určitě nedozvíte.

Velkým lákadlem je také již tradiční ohňová show, která se odehraje v 20.30 a 21.30 na nádvoří hradu. Nenechte si tuto slavnostní atmosféru plnou zajímavého programu ujít.

Hrad Kunětická Hora

Kraj: Pardubický kraj

Vstupné: jednotné 260 Kč

Čas: 20.00–23.00 hodin

Rezervace lístků: ano, na pokladně hradu v den konání akce nebo online

Hrad, který znáte z dětské pohádky Arabela, můžete prozkoumat na vlastní kůži; Hradozámecká noc je výbornou příležitostí. Speciální komentovaná kastelánská prohlídka západní jurkovičovské části hradu se koná ve 20.15 a 21.30 hodin. Rezervace vstupenek je nutná, protože maximální počet osob na prohlídce je pouhých 16. Pokud na vás tato vstupenka nevyjde, nevadí. Můžete si zakoupit vstupenku, která vám umožní projít si interiéry hradu samostatně, vlastním tempem. Její cena je 260 Kč, 210 Kč nebo 80 Kč, dle věku návštěvníka.

Zámek Kroměříž

Kraj: Zlínský kraj

Vstupné: dospělí 300, mládež 200 Kč

Čas: 19.00–22.30 hodin

Rezervace lístků: online

Kastelánské prohlídky začínají každých 20 minut, od 19.00 hodin. Poslední prohlídka odstartuje ve 22.40. Zpřístupní se vám prostory Letního a Zimního bytu olomouckých arcibiskupů a biskupů. Prohlédnete si i běžně přístupné Reprezentační sály, ale pouze v tento večer v nich bude hrát podmanivá hudba. Ze zámecké věže uvidíte krásně nasvícené město a před branou zámku budou stát gardisté v červenočerných uniformách s huňatou čepicí a šavlí u pasu. Zažijte Kroměříž pod rouškou tmy.

Zámek Konopiště

Kraj: Středočeský kraj

Vstupné: dospělí 360 Kč, mládež 290 Kč, děti od 6 let 110 Kč

Čas: 18.00–23.45 hodin

Rezervace lístků: ano, telefonicky 317 721 366 nebo 606 733 248, emailem na konopiste.rezervace@npu.cz, online

Noční veselí napříč staletími – tak se jmenuje tento tematický a slavnostní večer na zámku Konopiště. Vybírat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů – Habsburkové domovem i v českých zemích, Mysterium komtesy Janesy a Po stopách rytířů. Poslední prohlídka Hluboké podzemí tajů plné je vhodná pro děti. Záleží tedy jen na vás, které části zámku chcete navštívit a blíže poznat.

Program začíná v 18.00 hodin příjezdem dvou historických vozů s koňmi. Po celý večer můžete navštívit Růžovou zahradu se skleníky, zatančit si valčík v zámecké Střelnici nebo obdivovat šermíře na nádvoří. Ve 22.00 Střelnice ožije koncertem harfistky Kataríny Ševčíkové. Jídla a pití bude dostatek pro všechny návštěvníky. Romantika, klid, hudba, pochodně, louče a mnoho zajímavostí – to je Hradozámecká noc na Konopišti.

Zámek Loučeň

Kraj: Středočeský kraj

Vstupné: dospělí 285 Kč, snížené 210 Kč

Čas: 16.30–05.00 hodin

Rezervace lístků: není potřeba

Také 5. nejnavštěvovanější zámek v ČR bude v sobotu 24. srpna zapojený do celostátní akce Hradozámecká noc. A na co se můžete těšit? Tady to opravdu bude žít celou noc až do rána. Od 16.30 až do půlnoci se bude konat každých 30 minut 6 druhů prohlídek: klasická, dětská, čokoládová, aristokratická a s bílou paní. Speciální kastelánská prohlídka se uskuteční ve 21.00 hodin, ve 02.00 a 04.00 hodiny. Prohlídka Celým zámkem od půdy až po sklep pak v časech 22.30 a 23.00.

Na zámku budou rytíři, fakír, tanečníci a hudební skupiny. Nejenom děti zaujme ohňová show nebo workshop mystery kouzelníka. A pokud budete chtít na zámku přespat, není to žádný problém. Přibalte si stan nebo si najděte své místo v zámecké oranžerii.