Historie pohřbívání: Objevte pohřební zvyklosti a prohlédněte hřbitovy světa FOTOGALERIE

Pradávná minulost hovoří z vykopávek

První objevené kostrové hroby (zesnulý byl jen zakopán do země) našly archeologové při vykopávkách ve Španělsku. Hrob byl společný, zřejmě šlo o místo, kde určitá skupina primitivních lidí žila. Mnohem známější jsou způsoby pohřbívání z Egypta: každý zná pyramidy, které jsou vlastně hrobkami faraonů a významných osob. Že Egypťané své nebožtíky mumifikovali, je také obecně známé. Nebyla to levná záležitost, ale mistři v oboru balzamování odvedli obdivuhodnou práci, když si uvědomíme, že objevené mumie přečkaly i několik set let a více.

Vnitřnosti zesnulého se krom srdce a ledvin ukládaly do kanopy (hliněná nádoba) a pak do hrobu. Celý proces balzamování trval až sedmdesát dnů.

Kultura popelnicových polí

Přenesme se ale do našich končin, do poměrně dobře prozkoumané pozdní doby bronzové (1300–750 let před naším letopočtem). Pohřbívání v pradávných dobách se patrně neřídilo žádnými pravidly a rituály, jen zvyklostmi vyplývajícími ze způsobu života tehdejších lidí. Své zesnulé spalovali (žárové pohřby) a jejich popel ukládali do nádob. Takové hroby se našli třeba na Břeclavsku, kde byly v hrobech nádoby s popelem keramické nebo tepané z bronzového plechu. Do hrobu se vkládaly i bronzové předměty jako spony, hřebeny, bohatší rodina dávala nebožtíkovi do hrobu i zbroj (přilbu, hrudní pancíř, náholenice a štít). V Dolních Věstonicích je potvrzen nález kostrového trojhrobu starého cca 27 tisíc let, s kostrami pohřbenými na boku ve skrčené poloze.

Raně středověká pohřebiště

Jsou stará víc než tisíc let. Od 9. století našeho letopočtu se pohřbívalo u obce Lahovice, našlo se tam přes čtyři sta kostrových hrobů. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Šlo o rozsáhlé pohřebiště o rozměrech 135 x 25 metrů.

V hrobech byly nalezeny předměty z majetku zesnulého, provázely ho cestou na věčnost.

Někdy kolem 6. století se začínají objevovat mohyly, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. Většinou se pohřbívalo do země, současně se udržely i žárové pohřby.

Pohřbeni doma pod podlahou

Nacházejí se pod podlahami středověkých domů na venkově i ve městech. Pozůstalí zkrátka chtěli mít jistotu, že zesnulý jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu.

Křesťanství a Přemyslovci: Konec veselic, začátek rakví

S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo křesťanství. Skončilo období žárových pohřbů, zesnulí se ukládali do rakve, hrob byl obvykle pro jednu osobu. Kolem kostelů začaly vznikat hřbitovy s pomníky a mohylami, křesťanství kladlo důraz na ukládání zesnulých do posvěcené půdy, což podporovali i v té době vládnoucí Přemyslovci. Pohanské rituály se zakazovaly, pohřeb se stával církevní záležitostí.

S církevním pojetím pohřbů se změnil i jejich charakter. Nepořádaly se veselice, církev vyžadovala ve všem důstojnost.

Bohatí uvnitř kostelů

Přes odpor církve se bohatí nechávali pohřbívat v kryptách vybudovaných v kostele. Stavěly se také honosné hrobky, buď podzemní (místnost s rakvemi, kam se dalo vstoupit), nebo jako honosná stavba nad hroby s pompézními pomníky a sochařskou výzdobou. I na hrobech méně majetných se stavěly pomníky a náhrobní kameny se označovaly jménem a někdy krátkým veršem nebo zmínkou o nebožtíkovi.

Sebevrazi se museli dle církevního nařízení pohřbívat za hřbitovní zdí, jinak by znesvětili posvátné místo.

Kremace, pohřeb žehem

Od 18. století se znovu objevují pohřby žehem (kremace) i uložení popela v nádobě. Církev se proti tomu ostře stavěla, časem se tento způsob pohřbu však stal běžným a uznala jej i církev. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby, a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech.

Hřbitovy jsou si podobné po celém světě, ale výjimky existují. Veselý hřbitov budiž příkladem

Prostředí hřbitova je klidné, tiché, někdy až pochmurné. Jsou ale výjimky, a hřbitov má pak úplně jinou podobu. Na severu Rumunska v obci Sâpânta mají veselý hřbitov, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Pestré dřevěné kříže nesou malovaný portrét zesnulého s charakteristikou jeho povolání nebo zálib. Pod tím je cedulka s veršovaným humorným epitafem o životě zesnulého. Je to taková kronika obce, ovšem i ta podléhá zubu času: Každých deset let je potřeba nátěry křížů a obrázky obnovovat.

Kapličkový hřbitov

V Čechách najdete v Albrechticích nad Vltavou zvláštní hřbitov. Kolem zdi celého hřbitova jsou postavené jednotně řešené klenuté kapličky s lidovými malbami a veršovanými nápisy. Zakladatelem byl místní farář Vít Cíza, za jehož působení se postavilo za čtyři roky šedesát kapliček. Dalších dvacet v pátém roce. První tři kapličky měly železné kříže s obrazem patrona či patronky zesnulého. Další kapličky se stavěly přímo na zdi kostela. Dnes je kapliček víc jak stovka. Hřbitov prošel řadou úprav kvůli poškozenému vzhledu, poslední rekonstrukci provedl v roce 1987 Karel Mezera s dcerou Klárou, která kapličkový hřbitov udržuje po jeho smrti.