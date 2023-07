Hrdinové nejen ve filmu: Slavní fešáci, kteří zachraňují lidské životy

Na filmovém plátně statečně bojují se zlem, zachraňují lidi a dělají při tom kaskadérské kousky. V civilním životě jsou to ale obyčejní smrtelníci, kteří nevynikají nadpřirozenými schopnostmi. Jakmile se ale někdo ocitne v nebezpečí, neváhají přispěchat na pomoc.

Jakub Štáfek Na letošní dovolenou v Chorvatsku bude herec určitě ještě dlouho vzpomínat. Během cesty trajektem při výjezdu na ostrov Hvar se totiž ve vedlejším autě začalo dusit dítě. „Paní, myslím, že to byla babička, ale jistý si nejsem, nevěděla, co dělat. O jejím manželovi, který raději sedl do auta a začal odjíždět, aby ho náhodou někdo nevytroubil, ani nemluvím,“ podělil se o zážitek herec na Instagramu. Samozřejmě hned zakročil a dítěti pomohl. „Paní neuměla moc anglicky, ale pochopil jsem od ní, že dítě nedýchá, což bylo poznat i z výrazu maximálně šestileté holčičky, která nevydala ani hlásku. Zaskočil jí bonbon. Jak já ty bonbony nesnáším,“ popsal situaci Štáfek. Jakub Štáfek: Některé projekty dělám jen proto, abych zaplatil složenky. Podívejte se na video:

Keanu Reeves Hollywoodský fešák je hrdinou nejen v akčních filmech, ale i v reálném světě. Zrovna se vrátil do Los Angeles z Austrálie, kde dokončil natáčení Matrixu, když telefonoval se svou sestrou, která mu volala z italského ostrova Capri. Kim se ale náhle odmlčela, a protože v té době už bojovala s leukémií, herec na nic nečekal a začal jednat. Ihned nasedl na první letadlo do Itálie a zároveň požádal místní policii, aby se na ni dojela podívat. Policisté už našli v bytě ležet její bezvládné tělo a okamžitě ji převezli do nemocnice, kde ji Keanu hned po příletu navštívil.

Miles Teller Také hrdina z filmu Whiplash a Divergence ukázal, že má statečné srdce. Zrovna si užíval se svou partnerkou vodní radovánky na pláži v Miami, když se k němu ve vodě přiblížila rozrušená těhotná žena s malou dcerkou na zádech. Volala na něj, že je ve vodě žralok, a bylo jasné, že potřebuje pomoct. Herec ani na okamžik nezaváhal, chytil ženu za ruku a pomohl jí dostat se rychle na břeh.

Tom Holland Nejen v roli Spider-Mana zachraňuje lidské životy. Jako hrdina se projevil na autogramiádě, kde zavládl totální chaos. Fanatický dav tam přimáčkl mladou ženu na barikádu. Herec si toho naštěstí všiml, přiběhl na pomoc a všechny požádal, aby od ní odstoupili. Žena jménem Cassidy Ariel se pak o celé věci rozpovídala na Twitteru, kde herci děkovala a sdílela i video z incidentu.

Michal Velíšek V září roku 2005 byl Michal Velíšek, střihač pro televizi Nova, na procházce s kočárkem se svou roční dcerkou a přímo před jeho očima se odehrál nepříjemný incident. Byl svědkem toho, jak muž obtěžoval a ohrožoval pistolí dívku. Velíšek se jí zastal, muž však po něm dvakrát vystřelil. Útok bohužel nepřežil. Jeho odkaz ale žije dál. Za hrdinský čin byl bývalým prezidentem Václavem Klausem vyznamenán medailí Za hrdinství in memoriam a od té doby je každý rok udělována cena nesoucí jeho jméno a dostávají ji lidé, kteří zachránili život jinému člověku.

Michal Hrůza V pražských Dejvicích napadl třiadvacetiletý muž hned několik žen a dvě děti, do kterých bušil pěstmi. Na místě bylo několik svědků a mezi nimi i slavný zpěvák, který dotyčného zpacifikoval a předal policii. „Viděl jsem, že nějaký člověk mlátí ženu a poté utíká. Tak jsem si řekl, že ho doběhnu, protože bezdůvodně dal pěstí ženě, která něco takového vůbec nečekala. Asi po 300 metrech jsem ho doběhl a položil na zem. Poté přijeli policisté, dali mu pouta a odvedli ho," řekl zpěvák, který neváhal ani po špatné zkušenosti z roku 2014, kdy ho v ostravské Stodolní ulici napadli dva muži, když chtěl uklidnit jejich hádku. Z potyčky vyšel s prasklinou temenní kosti a krvácením do mozku.