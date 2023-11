Hřejivý outfit v chladných dnech pro milovnice sukní: Jak si vybrat ideální zimní sukni a co k ní obléct?

V zimním období se většina z nás uchyluje k nošení kalhot. Pokud jste ale milovnice sukní a nechcete se jich vzdát ani přes zimu, nemusíte. Stačí na to jít chytře a obléknout se tak, abyste měla pocit tepla i v mrazech. Základem je vybírat materiály, které jsou hřejivé a udrží teplo v těle, a volit delší střihy. Ideální pro zimní období je vlna, tvíd, úplet a další pleteniny. V dolní části těla je v případě sukní vrstvení vyloučeno, zaměřte se na něj však v horní polovině.

Jak správně vrstvit oblečení v zimě? Podívejte se na video:

Zachránit vás může také obuv. Místo lodiček a nízkých bot proto volte kozačky a vyšší šněrovací boty, zahřát vás může také obuv s kožíškem, v případě krátkých sukní pak například nadkolenky. Pomůže i svrchník, čím delší kabát či bunda, případně vesta, tím větší záruka tepla.

A s čím zimní sukně kombinovat? Do chladné zimy se přímo vybízí natáhnout hřejivý svetr, takže proč ne? Aby ale vaše postava nevypadala neforemně, zdůrazněte křivky páskem. Skvěle vypadá i monochromatický styling, kdy k sukni zvolíte svetr ze stejného materiálu a se stejným vzorem. A v neposlední řadě, pokud se po přechodu ze zimy pohybujete v zahřátém prostředí, myslete na to, co pod svetr obléknout. Skvěle vypadá obyčejná bílá košile či nátělník, přehodit přes něj můžete třeba koženou bundu, která se snadno vejde pod kabát.

