Hříšňák, Pomáda, Vlasy: Který taneční film minulého století máte nejraději?

Hříšný tanec

Opravdu kultovním romantickým filmem se stal v roce 1987 taneční snímek Hříšný tanec. Spousta lidí ho odsuzovala kvůli laciné dějové lince, většina žen však na něj dodnes nedá dopustit. Romantické letní vzplanutí mezi vášnivým tanečníkem Johnnym a nevinnou studentkou Baby ale mohlo vypadat úplně jinak. Baby totiž původně měla hrát Sarah Jessica Parker, hvězda seriálu Sex ve městě, její taneční schopnosti ale nebyly dostačující.

Když se před natáčením představitel Johnnyho Patrick Swayze dozvěděl, že jeho taneční partnerkou bude Jennifer Grey, chtěl z filmu vycouvat zase on, protože si s herečkou příliš nesedl už při natáčení snímku Rudý úsvit. Nakonec ale vše dobře dopadlo a herci před kamerou vypadali jako opravdu zamilovaní. Film nakonec trhal žebříčky návštěvnosti, jeho soundtrack patří k nejprodávanějším albům vůbec a závěrečná píseň (I’ve Had) The Time Of My Life získala Oscara, Zlatý Glóbus i Grammy.