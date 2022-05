Hříšný tanec slaví 35 let: Nesympatie mezi hlavními hrdiny i nové pokračování

Jennifer bylo v době natáčení sedmadvacet let, ale Baby teprve sedmnáct let. Herečka tedy musela dokázat, že zvládne zahrát o deset let mladší dívku. Přesvědčit režiséra ale musela také o svých tanečních dovednostech. Na konkurzu dostala prostor pěti minut a nakonec všechny okouzlila. Jejím tanečním talentem si nebyl jistý akorát Patrick Swayze.

Oscar a zpěvák Patrick

Řada filmových kritiků i diváků považuje film Hříšný tanec za podprůměrnou sladkobolnou romantiku, film má ale své nesporné kvality. Oceňovaný je zejména soundtrack a například slavný závěrečný hit (I've Had) The Time of My Life získal nejen cenu Grammy a Zlatý glóbus, ale i Oscara za nejlepší původní píseň. Na soundtracku se dokonce podílel i herec Patrick Swayze, další oblíbený song She’s Like The Wind totiž nazpíval právě on!