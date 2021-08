Hříšný tanec slavných: Které hvězdy podlehly svým tanečníkům?

Profesionální tanečník Kevin Federline se objevil v roce 2002 v hudebním videoklipu Justina Timberlaka s názvem Like I Love You, v té době byl Timberlake přítelem Britney Spears. Mezi Britney a Kevinem přeskočila pověstná jiskra v červenci 2004 v jednom hollywoodském klubu a o tři měsíce později se vzali. Mají spolu dvě děti, syny Prestona (15) a Jaydena (13), v roce 2006 podali žádost o rozvod.

Madonna (62) a Ahlamalik Williams (27)

Zpěvačka Madonna zbožňuje výrazně mladší partnery a sexy tanečníků měla hned několik. V roce 2019 se nechala vídat s o pětatřicet let mladším tanečníkem Ahlamalikem Williamsem, který hvězdu pravidelně doprovázel během jejích cest po celém světě. Do roku 2014 tvořila pár zase s tanečníkem Timorem Steffensem (33). To ovšem není všechno, královna popu v roce 2010 chodila s tanečníkem Brahimem Zaibatem (34), se kterým se seznámila na představení módní kolekce své dcery Lourdes (24), po třech letech se rozešli. A co na nich zpěvačka vidí? Prý jí vyhovuje, že jsou plní energie, stejně jako ona.