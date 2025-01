Když zvířata předpovídají počasí: Americký svišť Phil ví, kdy dorazí jaro

Každý rok, přesně 2. února na Hromnice, ožije pensylvánské městečko Punxsutawney velkou slavností, která je známá po celém světě a účastní se jí tisíce lidí. O co jde? Svišť Phil předpoví, kdy přesně dorazí jaro. Jak tento Den svišťů (Groundhog Day) probíhá, proč jej navštěvuje nespočet lidí, co je to Inner Circle a jak je to s úspěšností předpovědi?