Hrozí mužům ztráta mužnosti? Testosteron začíná být nedostatkovým zbožím!

Muž budoucnosti: Obézní, depresivní a bez chuti na sex?

Hormon testosteron hraje u mužů klíčovou roli, nejen co se týče libida a schopnosti erekce, ale ovlivňuje také nárůst svalové hmoty, vousů a třeba i ochlupení a hustotu kostí. To ale není zdaleka všechno! Testosteron má u mužů vliv i na distribuci tuků – je-li jeho hladina nízká, může to mimo jiné vést i k nárůstu naducaných tukových polštářků, a dokonce i ke špatné náladě. Nízká hladina testosteronu je odborníky spojovaná také s výkyvy nálad a depresivními stavy. Naopak vyšší hladiny jsou pozorovány u mužů energických a po všech stránkách vitálních. Bohužel se v posledních desetiletích zdá, že hladina testosteronu v mužské populaci oproti dobám minulým klesá!

Jak vypadá testosteronový Muž roku? Podívejte se na video: