Hrozí vám vyhoření ve vztahu? Jak to poznáte a co s tím dělat?

Každý vztah má svoji trvanlivost, a jakmile ta se vyčerpá, dochází k vyhoření. V tomto případě to znamená, že partneři ze vztahu pouze berou pro svůj prospěch, nic do něj ale nevkládají. Partneři se ve vztahu nevyvíjí, nepracují na svojí osobnosti, nerozvíjí vztahové dovednosti, jako jsou komunikace, budování důvěry, respektu a úcty, nepodílí se aktivně na utváření společného času. Vztah pak nemá žádné základy, o které by se opřel.

Ztráta zájmu o druhého

Pamatujete si ještě ty časy, kdy jste si s partnerem každý den vyprávěli, jaký jste měli den v práci, co všechno se vám stalo, a dokonce i to, co jste obědvali? Je jasné, že jak se vztah vyvíjí, témata hovoru se můžou měnit. Důležité ale je, aby komunikace stále probíhala a aby vás to, co vám partner sděluje, pořád zajímalo. Jakmile vám začne být jedno, kde a jak partner tráví čas, když nejste spolu, jaké má názory nebo co ho baví, a jste k jeho osobě lhostejná, je to znamení, že váš vztah spěje k vyhoření a ke konci. V tomto případě je rozchod opravdu na místě, pokud nejste schopni ani jeden zájem o druhého oživit.