Hry a počítač jsou zabijáci vztahů: Co znamená termín počítačová vdova?

Hraje hlavně v noci, celé dopoledne prospí a pak do pozdního večera pracuje, doma tedy nedělá vůbec nic. Za poslední dva roky hrozně zpustnul. Ztloustnul, hrbí se, chodí v jednom triku a teplácích, má příšerné stravovací návyky a myslím, že se ani moc nemyje. Nespíme spolu, nejezdíme na dovolenou, dcera se svým otcem nemá žádný vztah a já už vlastně také ne. Cítím se jako ovdovělá. Martin je dle mého regulérně závislý, on sám je přesvědčený, že žije docela normálně. Vážně uvažuji o rozvodu,“ svěřila se v jedné internetové diskusi paní Irena, maminka devítileté Jindřišky. Irena je naprosto typickou počítačovou vdovou, její partnerský vztah v podstatě skončil.

Spoluhráčství jako řešení?

Co může Irena dělat, lze vztah upevnit kupříkladu sdílením záliby jejího muže? Některé ženy a mladé dívky se ve snaze přiblížit se zpět partnerovi, kterého milují, rozhodly, že budou občas sdílet jeho koníček, jen aby s ním strávily alespoň nějaký čas. Philip Zimbardo to nedoporučuje. Tvrdí, že tyto ženy tak své partnery ve hraní jen podpoří, avšak vztahu samotnému to žádný prospěch nepřinese.