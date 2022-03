Hubnete? „Polévkujte!“ Polévky jsou při dietě TOP!

Pokud chcete svou hmotnost o pár kilogramů zredukovat, avšak nedržíte konkrétní dietu, může vám zařazení vhodných polévek do jídelníčku velmi pomoci. Každý zdravý a účinný dietní režim vyžaduje omezení příjmu kalorií, větší množství přijímaných tekutin, více pohybu i pokrmy ze zdravých surovin. A tak možná hledáte nové recepty či nápady na chutná jídla, která zaženou hlad a nebudou jednotvárná. A jelikož jsou dny stále ještě chladné, pravděpodobně vás neuspokojí studené saláty z dovezené skleníkové zeleniny, která k nám putovala přes půl Evropy. Proč tedy nenahradit studený pobledlý salát teplou a zdravou polévkou?

Bílkoviny, sacharidy i tuky dle vaší volby

Pokud víte, že v poledne potřebujete kvůli rychlému přílivu energie více sacharidů (obilniny, těstoviny apod.) a večer naopak více bílkovin, chytře vymyšlená polévka vám to lehce umožní. V poledne si do maso-zeleninového vývaru přidáte hrst vařené pohanky či rýžové nudle, večer do téhož vývaru místo obilnin rozšleháte vajíčko a dodáte více zeleniny. Nicméně bílkoviny nejsou jen maso a vejce! Na bílkoviny bohaté jsou třeba i polévky z luštěnin. Skvělé jsou i krémové polévky; kupříkladu v kombinaci hrášek a méně tučná mozzarella, exoticky zajímavá je třeba kombinace červená čočka s kari a dýní. Množství tuku je pak zcela ve vašich rukách! Jíšku v bramboračce bez problémů nahradí kupříkladu hraška, zahuštění lze docílit zaprášením jakoukoliv celozrnnou moukou. Zelenina zastoupená v polévce dodá pro hubnutí i zdraví prospěšnou vlákninu a také vitaminy i minerály. Řádný objem zkonzumované porce ve vašem žaludku pak zajistí konzistence polévky – tedy tekutiny.