Hugh Grant: Odpůrce manželství se konečně oženil. Co ho přesvědčilo?

Hvězda romantických filmů Láska nebeská, Notting Hill, Deník Bridget Jonesové, Mickeyho modré oči či Čtyři svatby a jeden pohřeb jako romantik sice vypadá, ale ve skutečnosti je tak trochu cynik. I když s věkem se to poněkud zlepšilo a zdá se, že rodina je pro něj na stará kolena důležitější než peníze a sláva.

Podporoval nevěru Dlouho to tak ale nebylo. Herec, kterému bylo letos už devětapadesát let, vystřídal spousty žen a byl jim taky často nevěrný. O nevěře dlouho tvrdil, že může vztahu prospět, a stoprocentně se tím i řídil. Vlastně nevěrný byl i své současné manželce, s níž čekal dítě a zároveň čekal dítě s jinou. Abychom to rozmotali: Hugh Grant čekal dítě se švédskou televizní producentkou Annou Eberstein a zároveň s čínskou recepční Tinglan Hong. Pak si s Tinglan Hong pořídil další dítě, ale poté se vrátil k Anně Eberstein a zplodil s ní další dva potomky. Anna Eberstein mu ale dokázala nevěry odpustit, žijí spolu už osm let a mají celkem tři děti a loni, tedy v roce 2018, se vzali.

Nevěřil v manželství Hugh Grant byl po dlouhá léta ztělesněním starého mládence, který má ženy sice rád, ale vázat se moc nechce. Rád hrál golf nebo fotbal, chodil na večírky a občas to přehnal s alkoholem. Říkal vždy, co měl na jazyku, a troufl si dokonce i na bývalého premiéra Johna Majora, kterému vmetl do tváře, že je „moc nudný". Hodně dlouho také tvrdil, že manželství není nic pro něj a že v tuhle instituci nevěří. „Mám kolem sebe pár dobrých příkladů, ale myslím, že jinak je to recept na vzájemné trápení," prohlásil v rozhovoru pro časopis People.

Je milující táta Teď ale všechny svoje dřívější názory na manželství přehodnotil a z cynika se stal milující manžel a táta. „Lituji, že jsem nechtěl rodinu dřív," řekl pro BBC Two. „Svatba byla velmi příjemná a měl jsem to udělat už dávno. Jsem šťastnej chlap. Mám skvělou ženu a miluji ji," řekl v talk show Today. Prý sice i nadále věří, že manželství je nesmysl, ale svatba je podle něj ve finále velmi praktická. „Byl to další hezký a nezapomenutelný moment v našem vztahu."