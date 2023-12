Hvězda První republiky Koleník: Odvážné ženy mění svět!

Charismatický fešák se přiznal, že je velmi taktní a svůj názor si raději nechává pro sebe. Pro prosincový Blesk pro ženy ale udělal malou výjimku a o nějaké postřehy se nakonec přece jen podělil. Nálepka prototypu ideálního muže ho provází nejen jeho pracovním životem. Vnímá ji tedy jako výhru, nebo mu to občas i škodí? To a mnohem více se dozvíte v těchto deseti žhavých otázkách.

Naše divačky vás znají ze seriálu První republika, ty slovenské aktuálně oslňujete v seriálu Dunaj. Líbila by se vám více tehdejší móda, nebo ta současná?

Historie má něco do sebe, tehdejší móda určitě vycházela z toho, že dámy byly dámy a muži gentlemani. Samozřejmě i tehdy existovaly ženy, které byly revolucionářky a nosily kalhoty, což bylo v určité době absolutně nepřípustné, ale byl to vlastně nějaký nový trend. A jen odvážné ženy dokázaly něco změnit. A já si myslím, že i v dnešní době dokážou být ženy stále dámami a ty, které chtějí být trochu víc cool, tak ať jsou. Móda každé doby má bezpochyby něco do sebe a retro je vždy atraktivní.

Co vy a postelové scény, stydíte se?

Jsem povoláním herec, takže s tím nemám žádný problém, je to prostě součástí mojí práce, takže se nestydím a nejsem kvůli tomu nervózní. Když se zadaří, tak to dáme i na první dobrou, ale občas se stane, že režisér řekne: „Stínil jsi partnerku.“ A musí se to sjet znova, no a až pak se z té postelové scény stane choreografie. Moje postelové scény ale zdaleka nebyly úplně explicitní. Nebyl jsem nijak nahý ani nekomfortní.

Stalo se vám během natáčení, že by se z vás kolegyni „podlomila kolena“?

Tak to mi ještě žádná neřekla, a já sám jsem si toho ani nevšiml, takže nevím, ptát se jich na to by bylo asi trapné.

Jak hodnotíte současný trend estetických vylepšení, kdy si ženy nechávají zvětšit rty nebo poprsí?

Jsem zastáncem názoru, že pokud to ženě pomůže cítit se a vypadat lépe, ať do toho jde. Tohle nemáme právo soudit, navíc nemůžeme úplně rozumět tomu, co k tomu danou ženu vedlo, takže ať si se sebou každý dělá to, co uzná za vhodné, když mu to dodá odvahu, zvýší sebevědomí a bude se díky tomu cítit lépe. Co je to přirozenost? Každý má na to jiný pohled.

Myslíte si, že jsou více sexy Češky, nebo Slovenky?

Já bych nezatahoval do pojímání atraktivity státní příslušnost. A nakonec z historie jsme tak pomíchaní, že v nás jsou dokonce maďarské, německé a turecké geny, takže se nemůžeme spoléhat na nic a hrdost na to opravdové „naše“ je vlastně omyl. Já mám právě tu promíchanost rád.

Takže nám neprozradíte, jaká slavná Češka s Slovenka jsou podle vás nejkrásnější?

Ať je to kterákoli, ať je hlavně chytrá. Když si mám vybrat a nejít po povrchu ani po tom, kdo je slavný, jsem velký fanoušek prezidentky Zuzany Čaputové. Žena respektovaná, vzdělaná, lidská, s dobrou energií a je přínosem pro naši zemi.

Jaké ženy máte nejraději?

Osobnosti, které přinesly něco zásadního pro postavení žen. Které jsou si vědomé své ženskosti, jsou emancipované, nedají se utlačovat a ponižovat.

Co se vám na nich líbí, a co vás naopak irituje?

Mám rád, když má žena jemnou energii, humor a správný drive, ale není hrubá, vulgární, laciná. Ženy si musíte vážit, být k ní galantní a uctivý. Myslím, že to je základ výchovy. Jak u žen, tak u mužů ve vztahu k nim. A na tom bychom ve slušné společnosti měli stavět.

Jste považován za prototyp sexy muže, myslíte si, že vám to v něčem škodí, nebo díky tomu naopak dostáváte lepší role?

To je moc subjektivní anebo moc bulvární označení. Ale musím říct, že když je herec víc typový a méně charakterový, tak mu to určitě škodí, protože kvůli tomu, jak vypadá, patří do jisté kategorie, a to pro herce není dobré. Herec roste, když je tvárný a dokáže se ze svého typu vymanit a hrát charaktery. Já nikdy nebudu spokojený s ničím. A to mi dává energii. Herec, který je nespokojený sám se sebou, může být lepší.

A co nějaká vysněná role, máte?

Ne, to určitě nemám, protože herec, který hodně sní, se může i hodně zklamat. Za ty roky, co se v této branži pohybuji, jsem se to odnaučil a beru věci tak, jak přicházejí. Mám rád role, které jsou obsažné, které projdou nějakým zásadním vývojem a během toho i něco zásadního prožijí a něco se v nich zlomí. Mám rád komplikovanější role, ale po žádné konkrétní netoužím. Důležitější jsou lidé kolem mě, se kterými spolupracuji.