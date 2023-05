Hvězda telenovely Divoký anděl Natalia Oreiro slaví 46 let: Co se dělo na place?

Na jaké telenovely z 90. let vzpomínáte? Podívejte se na video:

Z herečky zpěvačkou

Natalii Oreiro proslavil seriál Divoký anděl nejen jako herečku, ale i coby zpěvačku. Nazpívala úvodní znělku Cambio Dolor, která se později objevila i na jejím albu s názvem Natalia Oreiro. V telenovele postupně zazněly všechny skladby z desky, nejčastěji však písně Me muero de amor a Uruguay. Pěveckého vystoupení slavné Natalie se dočkali i čeští fanoušci, a to například na udílení hudebních cen Český slavík v roce 2000, kde z jejích rukou převzala zlatou sošku zpěvačka Lucie Bílá. Natalia postupně natočila čtyři alba, to poslední vyšlo v roce 2016.