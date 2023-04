Hvězdné milostné trojúhelníky: Kteří slavní to táhnou s více partnery?

Rozhodnout se pro jednoho jediného partnera je pro některé lidi příliš náročný úkol. A tak se stane, že to nějaký čas táhnou na dvou frontách, nebo se neustále točí dokolečka. Když jste navíc slavní, dočkáte se bouřlivých reakcí z řad široké veřejnosti. Které celebrity se zasloužily o takovou mediální senzaci?

Petr Kolečko, Aneta Vignerová a Denisa Nesvačilová Milostnou kauzu roku rozhodně vyhrává známý scenárista Petr Kolečko. Ten s modelkou Anetou Vignerovou tvořil navenek harmonický pár, tedy alespoň do doby, než během letního natáčení seriálu Pálava poznal půvabnou herečku Denisu Nesvačilovou. Kvůli ní odešel od matky svého (dnes už tříletého) syna. Na tom by ještě nebylo nic tak šokujícího, kdyby si to ovšem po čase nerozmyslel a nevrátil se před Vánoci k Anetě. Zvonec a pohádky je konec… se nekoná! S temperamentní zrzkou to táhl dál. A aby toho zmatku nebylo málo, tak se Petr Kolečko na Českých lvech objevil po boku Nesvačilové a pár dní na to uskutečnil veselku s Vignerovou. Až někteří jali podezření, jestli to není všechno nějaká kachna, v které má prsty Kazma. Je tohle konec, nebo bude mít tahle love story pokračování? To napjatě sleduje celé Česko.

Ondřej Brzobohatý, Taťána Kuchařová a Daniela Písařovicová Osm let působili Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová doslova jako reklama na štěstí. Pak ale vydali nečekané prohlášení, že se jejich cesty rozešly. Skoro to vypadalo, že i jejich rozvod bude bez mráčku, stejně jako jejich manželství. Jenže modelka odhodila věčně usměvavou masku a začala mluvit o patologických lžích a zradě. Tím myslela Brzobohatého nový románek s moderátorkou Danielou Písařovicovou, s níž se měl prý vídat ještě v době, kdy byl ve vztahu s modelkou. Následovala mediální přestřelka, kdy se vzájemně obviňovali ze lži. Teď už snad mají zlé časy konečně za sebou.

Brad Pitt, Jennifer Aniston a Angelina Jolie Když se hvězda Přátel dala dohromady s hollywoodským idolem, bylo z toho velké pozdvižení. Po sedmi letech ale jejich pohádka skončila a krátce na to Brad Pitt oficiálně potvrdil vztah s krásnou kolegyní Angelinou Jolie. Poznali se v roce 2004 při natáčení akční komedie Mr. & Mrs. Smith, kde nebylo o žhavé scény nouze. Nejspíš už tam mezi nimi přeskočila jiskra, protože jen pár měsíců na to Jennifer podala žádost o rozvod. Pro ni to byla velmi bolestná zkušenost, nakonec se ale přes to přenesla a dnes je pro ni Brad dobrý kamarád.

Justin Bieber, Selena Gomez a Hailey Bieber Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš? Ne pro Justina Biebera. Ten se Selenou Gomez začal randit už v roce 2010. Byla to jejich první velká láska, která většinou, jak už to tak bývá, nevydrží věčně. Oba si užívali mládí a stoupající slávy, zejména pak Justin prý rád podléhal zájmu jiných dívek. Rozcházeli se a dávali dohromady a v mezičase zpěvák randil s krásnou modelkou Hailey. A byla to právě ona, která prý v roce 2018 Justina odloudila. Tentokrát nešlo o krátkodobý románek, ale o vážný vztah, který dokonce stvrdili sňatkem. Poslední dobou se však spekuluje, že jejich manželství visí na vlásku, a dokonce má za tím být zase Selena. Jak to celé je, se snad brzy dozvíme…

Kristen Stewart, Robert Pattinson a Rupert Sanders Nejsou to ale samozřejmě jen muži, kteří milostný trojúhelník začnou. Příkladem je herečka Kristen Stewart. Během natáčení upírské ságy Twilight začala chodit s pohledným kolegou Robertem Pattinsonem. Tvořili spolu krásný pár na plátně i ve skutečném životě. Všechno ale pokazila hereččina líbací aféra s režisérem Rupertem Sandersem, s kterým spolupracovala na snímku Sněhurka a lovec. Po kratší odluce se pak dvojice sice snažila vztah obnovit a došlo i na žádost o ruku. Bohužel už to pak nefungovalo a definitivně se rozešli, herečka teď navíc dává ve vztazích přednost ženám.

Felix Slováček, Dáda Patrasová a Lucie Gelemová Prožili spolu půl života, mají spolu dvě dospělé a úspěšné děti a bydlí v krásné vile. Skoro to zní jako idylka, kdyby muzikant nezatoužil po mladé milence. Vztahem s o čtyřicet let mladší umělkyní Lucií Gelemovu se ovšem na veřejnosti vůbec netajil, stejně tak ani s tím, že se rozvádět nehodlá. Ve společnosti se nějaký čas ukazoval s výtvarnicí a pak zase s Dádou, která pro změnu bulvární plátky plnila alkoholovými eskapádami. Před dvěma lety se muzikant s Lucií rozešel a nějakou dobu se i veřejně lynčovali. Už to vypadalo, že se mezi ním a Dádou vrací vše do starých kolejí, jenže teď vyšlo najevo, že je Felix s Lucií opět v kontaktu.