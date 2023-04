Hysterky podle zvěrokruhu: Žít vedle těchto znamení fakt nechcete

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býci drama přímo milují! Když nejsou středem pozornosti, vynucují si ji hysterickými výlevy. Vždycky musí být po jejich, a když tomu tak není, tak se začnou vztekat a chovat vzpurně. To souvisí také s tím, že rádi druhým rozkazují a myslí si, že jsou nadřazení. V partnerství bývají dominantní, a to bez ohledu na pohlaví. Jen tak s někým se pak nesnesou. Potřebují mít vedle sebe někoho, kdo se jim bude neustále přizpůsobovat. Je to ale dost únavné.

Velký horoskop lásky na rok 2023. Podívejte se na video: