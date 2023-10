I muži zažívají domácí násilí! Často však mlčí, protože se stydí

Muž jako oběť fyzického, psychického či ekonomického násilí je z určitého pohledu v těžší pozici než žena. Muže na rozdíl od žen a dětí zkrátka nejsme zvyklí jako oběť domácího násilí vnímat. I proto může být pro týraného muže těžší vidět svou situaci v pravém světle a přiznat si ji. Týraný muž tedy čelí nejen situaci, v níž se nachází, ale také musí překročit svůj stín a připustit sobě samému, že to, jak se k němu blízká osoba chová, není v pořádku. Další krok pak může být ještě těžší – je nutné říct si o pomoc!

Kvůli obavám ze zesměšnění a ponížení mnozí muži jednoduše zatnou zuby a trpí. Nalhávají si anebo zlehčují, že je například žena fyzicky opakovaně napadá, psychicky terorizuje, extrémně kontroluje a trestá či vydírá. Snaží se zkrátka považovat toto patologické chování za zcela normální! Vždyť by se okolí takovému muži vysmálo, možná by mu ani nevěřilo, natož aby kdokoliv poskytl pomocnou ruku a pomohl se z násilného vztahu vymanit. Policejní psycholožka docentka Ludmila Čírtková v těchto souvislostech konstatovala, že psychologové u mužů vystavených domácímu násilí pozorují tzv. mechanismus psychického vytěsňování – muž v sobě zkrátka nevidí oběť a násilí nevnímá.

Příběh Jakuba: Problémy v práci i zesměšňování blízkými

Jakub měl vždy rád dominantnější ženy, ostatně dominantnější byla i jeho matka. Do Evy byl velmi zamilovaný a dva roky spolu byli šťastní. Pak se narodil syn a Jakubovi začalo peklo. Eva spala od narození syna v jiné místnosti, Jakub spal se synem. V noci k němu vstával, přebaloval ho i krmil. Ráno pak odcházel do práce, žena byla se synem doma. Z práce musel pospíchat rovnou domů, kde měl přesně rozepsané povinnosti. Na vše měl časový limit, když byl z domu, musel se hlásit. Nesměl chodit absolutně nikam, kamarádi i sport byli tabu a nesměl ani k rodičům! Každé vzepření znamenalo výhrůžky ve formě rozvodu a obvinění ze zneužívání syna – Eva měla předem dohodnuté falešné svědectví od své sestry, v jejíž domácnosti byl Jakub časem nucen pracovat.

Kvůli vyčerpání a špatnému psychickému stavu začal dělat chyby v práci, kde mu sebrali prémie. Eva ho tehdy za trest ostříhala dohola a donutila ho si oholit vousy. Jakub nakonec skončil na psychiatrii. Když vyšlo najevo, čím si prošel, pomohla mu jeho rodina, která o situaci netušila. Bez rodiny a právní pomoci by Jakub pravděpodobně přišel o rozum a časem by možná byl nahrazen jiným mužem – i to od ženy slýchal.