I s omezeným rozpočtem můžete jíst dietně a zdravě: Na čem se dá ušetřit?

Rada, která říká, že byste měla nakupovat, i když to nepotřebujete, možná zní poněkud provokativně, avšak je myšlena zcela vážně. Pokud ráda a často vaříte luštěniny, kvalitní rýži či bulgur, které jsou zrovna v akci, nakupte je do zásoby. Je rozdíl kupovat červenou čočku za 40 Kč nebo za 30 Kč a v případě rostlinných olejů může být rozdíl v ceně až 30 Kč.

Méně masa, více zdraví

Nevyzýváme k vegetariánství, to je výhradně osobní volbou každého jednotlivce. Je však jisté, že určité omezení nákupu uzenin a masa může do rozpočtu přinést při správně sestaveném jídelníčku nejen peníze, ale i zdraví. Kvalitní bílkoviny obsahují i luštěniny, vejce, tofu, tempeh, tvaroh a další suroviny. Jídel z nich je nesčetné množství, a to včetně zdravých sladkých a na bílkoviny bohatých pokrmů. Co třeba tvarohovobramborové taštičky se sušenými švestkami či s makovodatlovou náplní?