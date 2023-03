ICQ, Nokia 3310 i Sex ve městě: Čím jsme žili na přelomu tisíciletí?

A co takhle uvítací melodie, která vám hrála do ucha, když jste někomu volala? Volba oblíbeného hitu vám tehdy dokázala o člověku leccos prozradit… Stejně jako melodie vyzvánění, které se tehdy za poplatek stahovaly z internetu, kde byla daleko větší nabídka, než přímo v telefonu. V elektronických zvucích bylo při větším soustředění možné rozpoznat ústřední melodie z filmů jako Hříšný tanec, Slunce, seno, jahody a dalších.

Některé „vychytávky“ mobilních telefonů z počátku milénia dnes už téměř upadly v zapomnění. Například otravná hlasová schránka, do které vám volání spadlo pokaždé, když byl volaný mimo signál nebo měl vypnutý telefon, a automaticky vám strhla i část drahocenného kreditu. Na čem se ale nešetřilo, byly výměnné barevné kryty na telefon, které se daly sehnat u Vietnamců a hrál všemi barvami i vzory.

Dívčí časopisy

Ať už jste období dívčích časopisů prožila sama, nebo jste je kupovala své dceři a tajně do nich nakukovala, abyste se udržela v obraze, co mezi mladými frčí, jistě tuto éru pamatujete. Na stáncích byly běžně k dostání magazíny Dívka, Top Dívka či BravoGirl!, poradna pro mladé a milostné příběhy se daly najít i v hudebním časopise Bravo. Pro dívky „z vyšší společnosti“ tu pak byla CosmoGirl!, časopis na křídovém papíře, který své čtenářky připravoval na to, že budou v budoucnu věrnými odběratelkami magazínu Cosmopolitan.

Dívčí časopisy byly převratné v tom, že často otevíraly tabuizovaná témata, čtenářky se jejich prostřednictvím mohly dozvědět důležité informace ohledně sexuálního života, pokud si o něm neměly s kým popovídat, propírala se i témata, jako je například šikana či problémy s rodiči nebo sourozenci. Nesměla samozřejmě chybět ani móda, rozhovory se známými tvářemi nebo tolik oblíbené fotopříběhy.