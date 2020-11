Ideální pohoštění! Zkuste recept na lívanečky se sýrem a uzeným lososem

Mrňavé slané lívanečky se hodí jako zákusek k vínu, předkrm k obědu nebo slavnostní pohoštění. Naučte se je s blogerkou Koko z jednoduchého domácího těsta. Vše najdete i na videu v úvodu článku.

Ingredience na cca 30 kusů

100 g hladké pšeničné mouky

100 g hladké pohankové mouky

zarovnaná kávová lžička sušeného droždí

lžička soli

čerstvě mletý pepř

špetka moučkového cukru

300 ml mléka

1 vejce

2 × 125 g smetanového sýra Philadelphia

100 g uzeného lososa

3 lžičky smetanového křenu (lze zakoupit hotový ve skleničce)

citronová šťáva podle chuti

ředkvičkové klíčky nebo řeřicha na ozdobu

olej na smažení lívanců neboli blin

Postup

V míse smíchejte hladkou pšeničnou a pohankovou mouku, vsypte suché droždí, sůl, trošku pepře a špetku moučkového cukru. Promíchejte a začněte si ohřívat 300 ml mléka. Rozklepněte vajíčko a oddělte žloutek od bílku. Bílek zatím nechte odpočívat v ledničce, žloutek přidejte do kastrůlku s teplým (ne horkým!) mlékem a rozkvedlejte ho v něm. Poté směs vlijte do suchých ingrediencí a promíchejte, aby se vše dobře spojilo. Těsto by mělo být krásně táhlé. Do hrnce, na který dobře sedne mísa s těstem, nalijte horkou vodu z kohoutku. Stačí pár centimetrů, voda by se neměla dotýkat misky. Misku přikryjte fólií a posaďte na hrnec. Nechte kynout asi hodinu.

Mezitím si připravte vrchní zdobení lívanců neboli blin. Do misky dejte jednu vaničku sýru Philadelphia, trošičku soli, pár kapek citronové šťávy, zlehka pepře, smetanový křen podle chuti, přidat můžete i něco zeleně, třeba pažitku. Suroviny promíchejte a jemně našlehejte. A jdeme se zpátky věnovat těstu. Vyndejte z lednice bílek a vyšlehejte ho do sněhu, poté vmíchejte do těsta. Nahřejte si palačinkovou pánev a přichystejte si „nářadí“: malou naběračku a obracečku. Na pánev postačí pár kapek oleje, důkladně rozlitého po povrchu. Bliny na pánev sázejte jednu za druhou, z každé strany postačí půl minutky smažení. Na další várku blin doplňte znovu olej. Z jedné dávky těsta uděláte asi třicet blin. Vlažné až studené, každopádně vláčné a nadýchané lívanečky ozdobte lžičkou ochuceného sýra, lososem a klíčky. Postup najdete i na videu v úvodu článku.