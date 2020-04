Ikigai, japonská cesta ke štěstí: 10 pravidel, díky nimž prožijete šťastný život

Ikigai říká, že vše, co prožíváme, je jedinečný poklad, který se už nikdy nebude opakovat stejným způsobem. Takže, pokud si necháte něco uklouznout, aniž byste si to užili, budete ztracení a nikdy ne zcela šťastní. Když poznáte japonskou ikigai mánii, naučíte se sundat nohu z plynu a myslet na to, že každý okamžik má smysl prožít naplno. Tenhle přístup Japonci vysvětlují jako „důvod, proč vstát ráno z postele a pečlivě se věnovat práci, rodině a koníčkům“. To pak vnáší do všech oblastí života nadšení a štěstí. Pokud budete kultivovat a praktikovat tuhle jejich filozofii, bude váš život naplněnější a taky spokojenější. Nebudete mít hlavu plnou minulosti nebo úzkosti z toho, co bude. Naučit se žít v přítomnosti je velmi důležité. Co tedy Japonci radí?